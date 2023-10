Sylvain Delmelle, président d’Ethe : "Dans cette série, ça ne joue pas au foot"

On n’est jamais heureux de perdre, surtout quand on a été volé.

Volé ?

Non, je corrige. On s’est un peu volé nous-mêmes en fait. Il faut bien constater que dans cette série, ça ne joue pas au foot. On essaie de le faire, mais semaine après semaine, on tombe sur des équipes qui nous attendent et s’évertuent avant tout à nous empêcher de jouer. Le hic, c’est qu’on ne trouve pas la solution.

Vous êtes surpris d’être ainsi attendus ? Sur papier, votre équipe inspire la crainte tout de même…

Ce n’était pas pareil la saison passée.

Mais vous avez enregistré les arrivées de garçons comme Huberty, Lefort ou Grevisse entre-temps…

D’accord, mais je ne vois pas pourquoi nous serions plus attendus qu’Arlon ou Sart. On n’a pas nécessairement la plus forte équipe. D’ailleurs, nous ne sommes qu’au milieu du classement… Mais bon, je crois que pour être devant dans cette série, le plus important n’est pas d’essayer de construire, mais de former un bon bloc et d’encaisser le moins possible. Attention, je ne reproche rien à Harre-Manhay. C’est solide, bien en place et ça fonctionne pour le moment.

Vous pensez qu’Ethe doit adapter son jeu ?

Je n’en pense rien. Pour l’aspect tactique, je fais entièrement confiance à mon staff. Chacun son rôle, je ne me mêle pas du sportif. Je crois simplement qu’on ne joue pas de manière assez libérée pour l’heure, qu’on se pose trop de questions devant le but. Mais je pense que ça va venir.

Peut-être qu’une victoire plus nette pourrait servir de déclic ? Jusqu’ici, quand vous avez gagné, ce n’était que par un but d’écart.

Peut-être, oui. Peut-être qu’on doit faire preuve de plus d’implication aussi. Il me semble qu’il y a encore trop d’irrégularité. Dimanche, on se met à jouer quand Harre-Manhay marque, puis on ne joue plus après notre égalisation. Dans l’ensemble, on est déçu, on devrait mieux faire, mais il n’y a pas non plus péril en la demeure. Il faut qu’on trouve des solutions face aux équipes qui ferment le jeu. Nothomb, par exemple, a dû passer 85 minutes devant son rectangle contre nous. Et la semaine d’après, ils en prennent sept contre Arlon…

"Le match de leur vie"

Des Arlonais plus efficaces que vous alors…

C’est possible. Ils ont marqué vite, cela permet de débloquer le match. Mais, je le répète, j’ai le sentiment qu’on nous empêche de jouer. Un Joachim, un Lefort, dès qu’ils essaient de toucher le ballon, ils sont accrochés, envoyés au sol. Nous, on ne le fait pas. En outre, j’ai l’impression que certains jouent le match de leur vie contre nous. Après notre élimination en Coupe, le président de Libramont m’a confié qu’il avait rarement vu son gardien dans une telle forme. Le portier d’Houffalize, c’était pareil. Mais je suis convaincu que le vent va finir par tourner. La fatigue jouera peut-être un rôle aussi. Au fil des semaines, nos adversaires ne seront peut-être plus aussi accrocheurs tandis que la fraîcheur devrait revenir dans nos rangs. Nous avons disputé 17 matches officiels depuis le début de la saison, soit davantage que beaucoup de clubs pros ! Il est logique qu’on se retrouve dans un petit creux. Et notre défense est décimée de surcroît. Mendes, Orlando, Grevisse, Breda sont tous à l’infirmerie. En attendant, nous sommes loin d’être largués. Six points de retard, ce n’est pas la mer à boire. Longlier a aussi compté six points de retard la saison dernière, ça ne l’a pas empêché de finir en tête.

Dimanche, c’est la kermesse à Ethe et c’est la réception de Libramont, votre tombeur en Coupe. Deux bonnes raisons de l’emporter, non ?

Quoi qu’il en soit, on essaie toujours de gagner, d’aller au bout des choses, mais une élimination en Coupe, ce n’est pas non plus la fin du monde. Ce match à Libramont, c’est aussi un exemple de notre manque d’efficacité. On a largement eu les occasions qu’il fallait pour passer. Dimanche, on va récupérer Huberty et Neetens, c’est une bonne chose.

Un programme copieux pour la kermesse

Dimanche, Ethe recevra Libramont pour une revanche après leur récent affrontement en Cristaline Cup (succès des Mauves aux tirs au but). Cette rencontre s’inscrira dans le cadre d’un vaste programme de festivités prévues à l’occasion de la kermesse locale et étalées du vendredi 13 au lundi 16. Cela débutera vendredi (18 h) avec l’apéritif d’ouverture suivi d’un "Blind test – Trivial Poursuit" et de sets de DJ dont celui de Daddy K et de son remix du célèbre "Vous êtes fous !". Le samedi sera surtout réservé à la musique, avec divers concerts dès 16 h ( El Tchiâ Qué Vara, Mr Maxx, Wilson, Albert Blues Band, Triplay) et une soirée années 80-90 pour encadrer le match de P3 Ethe B – Gérouville (20 h). Le dimanche, place au match des réserves (Ethe – Rossignol, 10 h), suivi du repas de la fête (buffet italien), de la rencontre Ethe – Libramont (15 h), d’autres concerts ( Nerds-Brass Band, The kilt) et d’une soirée années 80-90. Le lundi, le club vert et blanc clôturera avec un apéro offert aux Cassîdjes (et distribution de tickets aux enfants pour la fête foraine).

Plus de détails sur la page Facebook de la RUS Ethe-Belmont. Inscriptions (blind test, repas): Daniel Bruon (0471 74 82 66) ou vp@rusethebelmont.be