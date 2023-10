Le mentor d’Érezée-Amonines va droit au but au moment d’expliquer la gifle reçue par les siens: "Mes joueurs ne sont pas responsables de cette lourde défaite. J’en assume l’entière responsabilité. Pourquoi ? Parce que j’ai décidé de changer de système de jeu, en passant à une défense à cinq, et les joueurs n’ont eu que deux séances d’entraînement pour s’adapter. C’est trop peu. Notre première période était correcte, mais le 3-1 planté juste avant la pause nous a un peu coupé les jambes. En deuxième mi-temps, nous avons flanché mentalement."

Plutôt que d’incriminer ses joueurs, Nicolas Walhain, beau joueur, rend hommage à son adversaire. "Que ce soit techniquement ou dans la vitesse d’exécution, Messancy est bien plus fort que nous, dit-il. Nous ne pouvons pas rivaliser avec cette équipe sur son terrain synthétique. On peut rejouer dix fois ce match, on le perdra neuf fois et on prendra une fois un point s’il y a une épidémie dans le vestiaire messancéen. Cette surface de jeu met en valeur des garçons comme Léoni, qui savent distribuer le jeu. Un défenseur de Messancy m’a d’ailleurs dit, après le match, qu’il s’attendait à une tout autre rencontre au retour, chez nous. Et c’est vrai que sur notre terrain, le score risque d’être différent."

Les promus viennent de concéder quinze buts en trois rencontres et, après sept journées, ils ont déjà essuyé d’autant de revers que sur l’ensemble du championnat précédent en P2 (4). De quoi faire oublier le bon point arraché contre Ethe lors de la journée inaugurale ou la belle victoire acquise à Florenville quinze jours plus tard ? "Pas du tout, répond Nicolas Walhain. Avec sept unités au compteur, nous sommes dans les temps. Il n’y a pas le feu au lac. On va assister à un championnat à deux vitesses et nous allons lutter avec Vaux-Noville, La Roche, Chaumont et Nothomb pour éviter les sièges éjectables." Dans ce contexte, le prochain duel face à Nothomb sera important. "Sans vouloir jouer les Calimero, je tiens à dire que je n’ai pas encore pu aligner deux fois la même équipe. Quand on aura trouvé un peu de stabilité, je suis convaincu qu’on montera en puissance", conclut l’entraîneur des Sang et Or.