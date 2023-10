Nothomb a pris l'eau face à Arlon: "En encaisser sept dans un derby, cela fait mal"

Nothomb pourra dire qu’il a stoppé l’hémorragie après le repos. "Mais je sais bien que les Arlonais ont un peu levé le pied et étaient davantage dans la maîtrise, même si les remplaçants arlonais sont montés avec les crocs, glisse Raphaël Grotz. Notre deuxième période était plus positive et cela doit nous permettre de bien aborder notre prochaine rencontre à Erezée. Car ce match, il sera très important."

Après la défaite contre Arlon, Raphaël Grotz a pu constater que son équipe n’était pas la seule à avoir pris l’eau ce samedi. "Mais cela ne change pas grand-chose au fait qu’en prendre sept dans un derby, cela fait mal, souffle le comitard. Nous avons vu que d’autres équipes avaient des difficultés, dont notre futur adversaire. Et évidemment, je préfère voir Erezée s’incliner lourdement plutôt que l’inverse. Mais je regarde d’abord Nothomb avant de jeter un œil aux autres."

"Positif d’avoir battu les concurrents directs"

On l’a dit, Raphaël Grotz fait partie des décideurs au niveau sportif du côté de Nothomb. Mais quel bilan tire-t-il après sept matches de championnat ?

"J’ai envie de dire que nous avons gagné les rencontres face aux concurrents directs. Donc, c’est positif. Cependant, je me dis que nous aurions pu avoir deux points en plus. Face à Ethe, il n’a pas manqué grand-chose pour réaliser l’exploit. Mais le match qui laisse le plus de regrets, c’est celui face à Harre-Manhay en ouverture. Là, nous avions vraiment la place pour prendre au moins un point. Cela s’est joué sur des détails. Par contre, nous avons raté nos matches face à Sart et Arlon. Mais si nous abordons bien les prochaines échéances, nous n’y penserons plus"