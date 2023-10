Libramont fait déjà mieux que voici cinq ans

Et pour cause, dans aucun set, Uccle n’a su dépasser la barre des quinze points. Promus, les Bruxellois ne sont pourtant pas des cancres puisqu’ils avaient battu Athena et le Stabulois au mois de septembre. "Uccle a quand même affiché une certaine résistance, confirme François Gruselin. Mais nous avons très bien servi et très bien réceptionné. Et cela, peu importe le niveau où vous évoluez, c’est la clé dans un match. Il s’agit de trois points qui font du bien. Nous n’avions pas encore su en décrocher, mais nous avons déjà affronté deux équipes du top 3. Et nous n’avons pas été ridicules. Nous aurions peut-être même pu décrocher un point contre Mortroux. Mais la différence, c’est que cette semaine, nous avons commis bien moins d’erreurs. C’était une belle victoire collective."

"Le travail, la clé du succès"

Libramont réalise donc une bonne opération dans le bas de tableau. "Nous n’avons jamais caché que notre seule ambition était le maintien, poursuit le coach de Libramont. Et nous savons que cela sera un grand duel entre équipes luxembourgeoises pour assurer le maintien. Si nous prenons plus de plaisir en devant batailler en Promotion plutôt qu’en écrasant tout en P1 ? Quand tu gagnes tout le temps, du plaisir, tu en prends aussi. Mais oui, c’est vrai que pour le niveau de jeu, il n’y a pas photo entre les deux séries."

La clé de la bonne forme de Libramont ? Un groupe à l’écoute et travailler. "Il n’y a pas de secret. Pour progresser, tu dois bosser. Nous sommes douze chaque mardi, commente François Gruselin. Les plus anciens sautent parfois la séance du jeu, mais on voit bien qu’avec un ou deux joueurs d’expérience sur le terrain, cela amène de la stabilité et de la confiance à tout le monde."

Et parmi les plus anciens, on retrouve justement François Gruselin. "Je joue un peu parce que les circonstances l’obligent, souffle-t-il. Physiquement ? Je me sens bien. Et on m’a encore dit récemment que je n’étais pas trop mauvais (rires). Donc, cela se passe bien."