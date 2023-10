Godfrind (Chaumont): "Cela fait partie de la vie de prendre des baffes"

Hier, 48 heures plus tard, Jérôme Godfrind est revenu sur la déroute des siens… avec le sourire. Il en faudra plus pour démoraliser l’entraîneur chaumontois, toujours aussi motivé.

Jérôme, comment se sent-on après une telle gifle ?

Très mal pendant quinze minutes. On a l’impression d’avoir pris un uppercut et il règne un silence de mort dans le vestiaire. Puis on encaisse le choc et on se remobilise.

Après avoir encaissé 21 buts en trois matchs, parle-t-on encore de maintien à Chaumont ou l’objectif est ailleurs, désormais ?

On ne met clairement plus le focus sur le classement et sur les points. Ce n’est plus la priorité.

Quelle est-elle, dans ce cas ?

Retrouver de la confiance. Et travailler physiquement, parce que si nous avons fait illusion dans ce domaine les trois premiers matchs, nous nous sommes sérieusement fait bouger, ces dernières semaines. J’avais probablement minimisé nos lacunes en la matière. Que ce soit dans le volume ou dans l’impact, nous avons un sérieux déficit par rapport aux autres équipes de la série.

Vous allez donner rendez-vous dans une salle de musculation à vos joueurs ?

On va négocier avec Basic Fit pour avoir un abonnement collectif (rires). Plus sérieusement, il n’y a rien d’autre à faire que travailler. On ne peut pas attendre aujourd’hui d’Elliot Lhoas et Erwan Ben Hamza, qui ont 37 ans à eux deux, qu’ils rivalisent physiquement avec des milieux chevronnés de première provinciale. Idem pour un garçon comme Romeo Pierre, qui pèse 15 à 20 kg de moins qu’un joueur moyen de P1. Quand tu arrives de scolaires provinciaux et que tu tombes sur un mec comme Pietquin (Florenville), c’est compliqué. Mais nos jeunes vont s’aguerrir.

Après trois raclées de cette ampleur, beaucoup pensent que Chaumont n’a tout simplement pas le niveau de la première provinciale. Ne vous êtes-vous pas engagé dans une "mission impossible" en prenant le relais de Jonathan Schinckus ?

Je pense que nous avons les armes pour rivaliser avec certaines équipes, mais Oppagne n’en fait clairement pas partie. Et dire que les Gaulois jouaient sans les frères Jadot… Chaumont s’est sauvé sur le fil la saison dernière et a perdu six titulaires indiscutables cet été (NDLR, les frères Schinckus, Marthus, Vieuxtemps, Hinck et Noppe). J’étais donc bien conscient que le challenge allait être compliqué, sportivement parlant, et le bilan actuel le confirme. Mais si c’est catastrophique au niveau mathématique pour le moment, je suis loin d’être malheureux. Au contraire. Au risque de vous surprendre, même si c’est compliqué le week-end, je prends beaucoup de plaisir la semaine. Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes garçons. Ils sont présents en nombre à l’entraînement et ils se donnent.

Vous n’êtes donc pas résigné ?

Pas du tout ! Je n’ai nullement l’intention d’abandonner mes joueurs. Je le répète, si l’on retire les derniers résultats, je vois beaucoup de choses positives. Et ce n’est pas un discours de façade.

On vous croit, on sent à votre voix que vous restez très serein.

Si je vois que le groupe se met à perdre en intensité, probablement que je commencerai à me poser des questions. Mais ce n’est pas du tout le cas actuellement. Il n’y a qu’une chose à faire, ou plutôt trois: travailler, travailler et travailler. C’est dans la difficulté que l’on progresse.

Mais quand la difficulté est aussi grande, n’existe-t-il pas un risque de se décourager ? Votre jeune gardien Nathan Lambert a terminé le match en pleurs samedi soir…

J’aurais été bien plus inquiet s’il avait eu le sourire. C’est normal d’être dépité après avoir pris neuf buts. Mais cela fait partie de la vie de prendre des baffes. Quand on a la force de retourner au combat ensuite, on en sort grandi. C’est d’ailleurs le discours que je répète à mes joueurs ces dernières semaines. Ils s’apprêtent probablement à vivre la saison la plus difficile de toute leur carrière. Je suis certain qu’ils vont se forger un caractère et que cela leur servira plus tard. Tant dans le foot que dans la vie de tous les jours.

On en oublierait presque que vous avez accroché Sart et Arlon en début de championnat…

C’est bien la preuve qu’il y a de la qualité à Chaumont. À Florenville (1-0 à la pause) et à Oppagne (2-1 à la mi-temps), les garçons ont complètement craqué en deuxième période, mais nos premières périodes étaient assez encourageantes.

Il va falloir engager un sophrologue ?

Je ne pense pas que le club en ait les moyens (rires). Le mardi qui a suivi les matchs contre Florenville et Houffaloise, nous avons discuté près de trois quarts d’heure avant l’entraînement. Cela n’a rien changé. Je pense donc que, ce mardi, le débriefing ne durera pas plus de deux minutes. Il vaut mieux travailler, jouer, prendre du plaisir sur le terrain que discuter pendant des heures.

Vous allez mettre en place un catenaccio contre Messancy, samedi soir ?

(rires). Ce n’est pas dévoiler nos cartes que de dire qu’on va renforcer notre secteur défensif. L’entraîneur de Messancy se doute bien qu’après avoir encaissé 21 buts en 3 matchs, son adversaire va chercher à stopper l’hémorragie. Comme on ne peut pas aligner deux gardiens, on fera un peu reculer le bloc et on alignera probablement un défenseur de plus que d’habitude. Ce n’est pas le foot que j’aime, parce que j’ai été joueur et je sais que ce n’est pas toujours agréable de jouer de la sorte, mais je ne suis pas débile, ni têtu. Les scores sont trop lourds, donc il faut passer par là. Sans renier tous nos principes pour autant. On va continuer à essayer de jouer au sol. Que les joueurs se posent des questions, c’est normal. Mais je ne veux pas qu’ils commencent à se cacher. Il vaut mieux oser et commettre des erreurs que ne pas oser du tout.