Clavicule HS: opération et repos pour Tom Wallens

Une nouvelle tuile donc pour Damien Tucci qui dispose déjà d’une infirmerie bien remplie. "Il ne faut pas se cacher uniquement derrière les excuses, mais nous avons quand même la poisse à ce niveau-là, soupire Tom Wallens. Avant même le premier match du championnat, nous avions déjà perdu Quentin Fourny et Théo Vanderheyden pour plusieurs mois. Ici, c’est moi qui vais être absent pendant un petit moment. Nous avons aussi eu d’autres blessés. Encore dimanche, nous avons dû composer sans Antoine Debehogne qui souffrait aux ischios. Il s’est testé avant le match, mais cela n’a pas été concluant."

"Juste besoin d’un petit déclic"

En attendant, avec quatre points, Longlier ne décolle pas. Du côté de Waremme, les Longolards ont connu leur quatrième revers de suite. "L’envie est là, mais nous jouons sans nous procurer énormément d’occasions, analyse Tom Wallens. Et quand nous en avons, comme face à Meix, nous ne parvenons pas à les taper au fond. Nous devons être des tueurs devant le but. Nous ne dominons pas spécialement nos adversaires, mais d’un autre côté, nous sommes rarement dominés. Mais bon, là, nous n’avons plus le choix, il faut engranger. Même sans la manière. Car si nous ne nous reprenons pas rapidement, nous allons passer toute la saison dans le bas de tableau."

Tom Wallens l’avoue, avec les défaites, le moral des Longolards n’est plus aussi haut que voici un mois. "C’est logique. Mentalement, nous sommes un peu dans le dur. A Wanze, nous menons avant d’être battus. Contre Meix, nous méritons au moins un point et nous encaissons à la dernière minute. Donc, oui, cela trotte un peu dans les têtes. Nous avons juste besoin d’un petit déclic."

Une mi-temps en B vendredi

Et Tom Wallens espère que ce petit déclic aura lieu samedi, dans le derby face à Gouvy. "Les affrontements contre les équipes provinciales, c’est quelque chose qui nous tient à cœur, note Tom Wallens. La preuve, nos deux meilleures prestations depuis l’entame de la saison, c’est à Marloie et contre Meix. Si nous ne sommes pas au taquet pour un match pareil, c’est à ne plus rien comprendre."

Sur le banc dimanche au coup d’envoi, Tom Wallens avait évolué une mi-temps avec l’équipe B vendredi soir. "Parce que les gars n’étaient que onze et que le match avait lieu à Vecmont, à cinq minutes de la maison, lance Tom Wallens . Si je savais que je ne débutais pas dimanche ? Non, pas du tout. Peut-être que le coach m’a mis sur le banc comme j’avais évolué en B."