Vainqueur à Eindhoven en 2h27.53, Herbiet explose le record francophone du marathon

Un temps synonyme de nouveau record francophone, le précédent (2h33.05) datait de 1995 et était la propriété de Linda Milo. Chloé Herbiet a aussi chatouillé le minima de 2h26.50 fixé par World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, pour les JO de Paris.

La moitié des places sur l'épreuve olympique sera attribuée aux athlètes ayant réalisé celui-ci. Les 50 autres % seront alloués sur base du ranking de World Athletics, indépendamment du minima. La Belgique pourra envoyer un maximum de 3 athlètes à Paris.

Le ranking de World Athletics tient compte des performances établies entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2024, et inclut aussi les performances établies sur semi-marathon, et donc également celle de Chloé Herbiet à Copenhague.

Depuis le 1er novembre, seule Hanne Verbruggen a couru plus vite qu'elle sur marathon (2h26.30 à Séville en février). Le 3e temps (2h31.28) est à mettre à l'actif d'Astrid Verhoeven, première dauphine de Chloé Herbiet à Eindhoven (2h29.20). Que cette dernière a décramponnée dans les derniers kilomètres.

Bref, après son exploit hollandais, avec aussi une 27e place au scratch sur 3459, plus que jamais, Chloé Herbiet peut rêver des JO! Dans la perspective desquelles elle a, rappelons-le, mis sa carrière de sage-femme entre parenthèses.

A noter que le record de Belgique est de 2h23.05, et est détenu par Marleen Renders, qui l'a signé à Paris en 2002 et possède aussi celui du semi...devant Chloé Herbiet.