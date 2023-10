Régionale 2: ça continue pour les Mussonnais !

Neufchâteau rentre alors dans le match. Dubois ramène les deux équipes à égalité (26-26) et Neufchâteau se détache à 34-37, puis 41-50, avant de laisser Liège Atlas revenir. Les Liégeois repassent devant (64-63), mais Dubois, d’une bombe, inverse la tendance: 69-70. Neufchâteau joue mal le coup dans les derniers instants et Liège en profite: 72-70. "Nous avons très mal géré la fin, termine Romain Duquenne. Nous aurions dû baisser le rythme, mais nous avons voulu jouer vite. C’est dommage car nous avons l’expérience pour ne pas commettre des erreurs pareilles."

Belgrade B 82 Saint-Hubert 78

Sans Legros, qui doit devenir papa dans les prochaines heures, Saint-Hubert a fait mieux que se défendre face à une équipe au complet. "Et avec ses éléments de D3, dit Michael Jaspart. Nous sommes passés tout près." Après une mauvaise entame de match (14-6), Saint-Hubert revient via Fraselle et reste au contact ; 25-25 et 46-44 au repos. La reprise se passe mal pour Saint-Hubert et Belgrade s’envole à 64-49. Grâce à un grand Fraselle, 32 points, Saint-Hubert revient à 74-67 et même à 79-78 sur une bombe de Pirotte, mals Belgrade assure sa victoire aux lancers. "Nous avons eu l’occasion d’égaliser, dit Michaël Jaspart. Nicolas Fraselle a été monstrueux. C’est dommage nos moments de flottement défensifs car cela coûte la victoire."

Musson 84 – Beez 65

Troisième victoire en autant de matches à domicile pour Musson, qui a fait la différence dans le dernier quart-temps, hier après-midi. En face, notons que Beez était privé de l’ancien pivot du BCCA Neufchâteau Simon Chapelle. "C’est une belle victoire, on reste invaincu chez nous et on a un bel avérage, avec 19 points d’écart, lance le coach Bastien Delepine. Je suis très content de notre deuxième mi-temps."

Musson a fait la course en tête durant quasiment tout le match. Les Gaumais prennent un bon départ (11-4 à la 5’), mais ils cafouillent ensuite et les échanges s’équilibrent. Durant toute la première mi-temps, on note beaucoup de ratés et de pertes de balle dans les deux camps: 19-16 (10’), 32-31 au repos. À distance, Pierre et Moriamé donnent de l’air à Musson (38-33), mais Piette et Forget répliquent: 39-42 (25’). Giberti sort alors deux bombes, Pierre s’impose en pénétration et Delepierre ajuste à mi-distance. Musson reprend les commandes, sans vraiment distancer son hôte: 51-44, 55-50 (30’). Les Mussonnais vont toutefois élever leur niveau de jeu dans le dernier acte. C’est le gamin Wauters qui montre la voie à suivre, alors que Lanotte conclut en contre-attaque (61-52). Pierre s’illustre aux shoots, Jacquemin transforme ses lancers et le trou est fait, pour de bon: 68-52 (34’). Beez n’abdique pas (78-63), mais Wauters, Braet et Pierre corsent l’addition: 84-65.

"En première mi-temps, est-ce qu’on était trop nerveux ? Est-ce un manque d’énergie ? On ne jouait pas juste, relève Bastien Delepine. Ensuite, notre défense de zone nous a permis de récupérer des ballons et de courir. Il y a eu un déclic et on s’est mis mettre nos shoots. "

"On n’a rien à revendiquer, lâche le coach de Beez, Didier Prinsen. Musson a mieux shooté que nous dans le dernier quart-temps, c’est tout. On a une nouvelle équipe. J’espère que nous serons meilleurs au 2e tour."