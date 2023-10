Assenois creuse encore l’écart

Même si ce fut dans la douleur, Assenois fait une nouvelle fois la différence avec son principal concurrent pour le titre. Cette fois, c’est Saint-Mard qui a fait les frais de l’intransigeance des hommes de Stéphane Dubois (4-2). Pourtant, les choses n’ont pas été faciles, Saint-Mard ayant mené deux fois au score. Les trois buts du leader dans les huit dernières minutes de la rencontre ont finalement renversé les Gaumais. De son côté, Bleid a perdu de nouvelles plumes, incapable de marquer un but contre Aubange (0-0). Bleid est relégué à quatre points, Aubange à huit points. Le match entre les deux derniers, annoncé comme "le vrai début du championnat" par Freylange, a tourné court. Faute de combattants, les banlieusards arlonais ont déclaré forfait contre Jamoigne.

Division 2B

Partage, mais première tranche pour Libin

Auteur d’un parcours sans-faute, Libin, qui a la première tranche en poche, a été accroché à la maison par Tellin. Les Libinois ont rapidement ouvert le score via Khelfi et ont manqué quelques opportunités de faire le break. Au retour des vestiaires, Charles a mis fin à un cafouillage pour égaliser. Si Libin a poussé, les Libinois auraient pu tout perdre en fin de match si le ballon de Liesnard n’avait pas été repoussé par l’extérieur du poteau. Derrière Libin, personne n’a gagné. Et la grosse défaite, elle est pour Ochamps. Déjà battus à Bercheux, les Canaris, sans Gourmet et G. Schroder, ont pris l’eau à Orgeo où Maxime Grondin s’est offert un triplé: 6-2. Ochamps n’avait plus pris six buts en match officiel depuis quatre ans. Les autres poursuivants, Corbion et Vaux, ont également perdu. Corbion s’incline dans le derby à Bouillon (2-0 grâce à un doublé de Klaus), tandis que Vaux perd, à la maison, contre Neuvillers: 1-3 avec un lob superbe de Victor Lemaire. Auteur d’un nul blanc à Saint-Hubert, Bercheux, très déforcé, prend la deuxième place.

Division 2C

Nassogne encore battu

En haut de tableau, Bastogne n’a pas tremblé face à Tenneville (0/18) avec un doublé de Poitoux notamment. Gouvy B a eu chaud contre Mageret (0 sur 21), mais la rose de Delvaux à dix minutes de la fin offre le succès à des Gouvyons qui n’ont perdu qu’une fois. Du côté de Nassogne, c’est la soupe à la grimace avec un nouveau revers contre la bande à Burim Mustafaj, de retour. Les Godis ont pu compter sur un Sylvain Marchal qui empile à nouveau les buts. Waha-Marche, Heyd et Halthier se donnent de l’air face à des concurrents directs.

Division 3A

Une claque pour Autelbas

Longtemps à hauteur d’Arlon après avoir réussi un 15 sur 15, Autelbas vient de subir deux défaites qui l’éloignent du leader. Après un revers à Châtillon, les hommes de Thierry Claude ont même encaissé une véritable claque contre Halanzy et Amaury Migeaux, auteur d’un triplé pour l’occasion (0-5). Les Miniers se replacent ainsi en 2e position, en attendant toutefois le résultat de Châtillon qui effectue un délicat déplacement à Athus ce dimanche. Vendredi, Messancy B a, sans surprise, dicté sa loi à Rachecourt (1-6), notamment grâce à un triplé d’Afif et un doublé de Grandjean.

Division 3B

Florenville B en tête, Ethe B encore accroché

En attendant le résultat de Muno, qui devrait disposer de Les Bulles ce dimanche, Florenville B s’est emparé seul du leadership en atomisant d’infortunés Saint-Mardois, toujours bloqués à la case-départ (0-5). Le jeune Victor Emond et le vétéran Julien Roland (40 ans) ont chacun signé un doublé dans ce match. Pendant ce temps, Ethe B a laissé filer de nouveaux points, après un partage blanc contre Bouillon B et compte déjà un retard de six points sur le leader. Tintifontaine, net vainqueur de Gérouville (3-0) en a profité pour se porter à la hauteur des Cassidjes.

Division 3C

Triplé de Roset

Bertrix a pu compter sur un grand Nicolas Roset samedi à Petitvoir. Menés 1-0, les Baudets ont vu leur joueur-entraîner planter un triplé pour renverser la tendance: 2-3. Après deux défaites de rang, Wellin a renoué avec la victoire contre Libin B (4-1), tandis qu’Ochamps B a partagé face à Haut-Fays (2-2) grâce à un penalty de Boulard dans les derniers instants.

Division 3D

Champlon a eu très chaud

Alors que Vecmont (avec un triplé pour Techy) avait pris le dessus vendredi sur un Longlier B venu à 12, Champlon est passé tout proche de la défaite. Les Rouges et Noir étaient menés 1-3 après 30 minutes avant de réagir en fin de partie après l’exclusion de Brisy pour Bourcy. Dessy puis Leboutte, dans les arrêts de jeu, ont marqué pour faire 3-3. Champlon perd ses premiers points. Sibret a battu logiquement Cobreville tout comme Houffaloise B a pris la mesure de Sainte-Ode B.

Division 3E

Premiers points perdus pour Oppagne B

Après un 18 sur 18, Oppagne B a été accroché par Montleban. Même si Ninane a rapidement ouvert le score, les Gaulois ont été rejoints à cinq minutes du terme, après un but de Lallemant. Rendeux revient ainsi sur leurs talons après un succès aidé devant Mormont B (4-0, doublé de Catania). Et derrière ce duo, Odeigne se hisse sur le podium après sa courte victoire dans le choc du jour à Roy (0-1). Les visiteurs, peu après avoir ouvert le score par Bertrand, ont dû jouer à dix pendant une demi-heure, après l’exclusion de leur portier, Tom Léonard. C’est Léo Monfort, joueur de champ, qui a pris place entre les perches et qui a bien assuré le coup, parfois avec un peu de réussite (un tir sur le cadre). Enfin, Harre-Manhay B a fait la différence en 2e période à Sart B (1-5).