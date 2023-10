Oppagne B accroché, Rendeux rapplique

Rendeux 4 – Mormont B 0

Un match à sens unique. "Le score aurait même pu être plus lourd", juge le T1 rendeusien Peter Borsu. Dès la minute initiale, Catania se fait accrocher dans la surface avant de se charger lui-même de la sanction. Generet ne peut ensuite que repousser un coup franc à distance de Sovet vers Mathieu (2-0). Catania creuse encore l’écart en 2e période, avant que Cornet ne prolonge dans le but une tentative en lob de Mathieu (4-0). Rendeux revient ainsi à un petit point d’Oppagne B, le leader.

Roy 0 – Odeigne 1

Malgré l’exclusion de son portier Tom Léonard à l’heure de jeu (pour avoir accroché un attaquant), Odeigne a résisté et remporte un succès qu’il a justifié avant son infériorité numérique. C’est Bertrand, sur un service de Gillard, qui a inscrit l’unique but de ce match peu avant le renvoi de son gardien. Léo Monfort, joueur de champ, a ensuite pris les gants, réussi quelques arrêts et poussé un grand ouf de soulagement quand un ballon s’est écrasé sur son poteau. Roy a également fini le match à dix après la carte rouge de Mathot (88’). Odeigne dépasse ainsi son adversaire du jour et s’installe sur le podium.

Sart B 1 – Harre-Manhay B 5

Si la première période a été équilibrée, Infantino répliquant à Weber (1-1), deux buts inscrits rapidement à la reprise, par un défenseur sartois contre son camp et par Govaert, ont orienté la suite de la partie. Hagelstein, sur penalty, et Bierberg ont creusé l’écart. Seule fausse note du côté visiteur: l’exclusion de Delbœuf en fin de partie pour deux cartes jaunes.

Lierneux 4 – Houmart 0

Une victoire qui a mis du temps à se dessiner pour Lierneux qui a planté trois buts dans les dix dernières minutes. Bastin, sur coup franc, ouvre le score après le repos (1-0). Après l’exclusion de Gena, pour un coup de coude sur Bastin, Lierneux a corsé l’addition grâce à Boulangé (2) et André.

Salm 3 – Izier 2

Mené 1-2, Salm a su renverser la situation en 2e mi-temps. Dans les dix premières minutes, Mourant place une tête gagnante (1-0). Izier réagit et égalise à cinq minutes de la pause (1-1). À la reprise, les visiteurs insistent et prennent les devants à l’approche de l’heure de jeu (1-2). Salm répond assez vite, sur un effort individuel de Noah Remacle (2-2). Et vers la 80’, sur un faux centre, Bergh parvient à lober le gardien et à offrir la victoire à ses couleurs (3-2).

Bomal 8 – Halthier B 2

Et dire que les Bomalois étaient menés 0-2 à la demi-heure ! Les buts de Legrand et Remacle ne pèseront cependant pas bien lourd au décompte final. Remis en selle par l’exclusion de Defrère, les Bomalois ont réduit l’écart avant la pause puis déroulé après celle-ci. Vanderstraeten (4), Biquet (2), Bodson et Hannotte ont fusillé Fontaine sans la moindre pitié.