Maître du Munster'Trail, Trillet triple la mise

Sur l'épreuve reine, 82km avec 4500m de dénivelé positif, Renaud Anselme s'est classé 2e sur plus de 200 en 9h11, à 8 minutes du vainqueur, le Français Valentin Vandelle.

Denis Trillet a encore fait mieux, en ajoutant ni plus ni moins son nom au palmarès des 22km (1000m, 1h39). Il a devancé le Français Jean Psallas de 23 secondes, et plus de 440 autres concurrents.

Il s'agit de la 3e victoire en autant de courses et dans 3 pays différents de l'Houffalois, vainqueur déjà des Trail d'Oster (22km) puis du Léopard-Ultratrail Mullerthal (33km) au Grand-Duché. "Il a fallu aller la chercher, la bagarre a été énorme", sourit Denis Trillet. "C'est une superbe victoire, mais pas la plus belle. Celle à l'Ohm (37km) reste en juin reste mon meilleur souvenir.'"

Son pote Hugo Ralet a lui fini 5e des 60km (3500m, 7h04).