Libramont est guéri, Sart était endormi

En voie de guérison avec des succès face à La Roche et Vaux-Noville, Libramont avait l’occasion de prendre la température face à Sart. Et le diagnostic semble confirmer, les Mauves vont mieux, beaucoup mieux. "Nous avons vu un Libramont compact et solide, dit Samuel Bodet. Je crois que le match en Coupe face à Ethe a fait du bien. Cela nous a permis de former un bloc. Nous avons compris qu’il n’y avait pas que le football qui comptait. Nous savons être plus solides et nous laissons moins d’occasions à l’adversaire. Ce samedi soir, nous avons vu un bon bloc et un bloc qui savait créer du jeu. Nous n’avons rien laissé à Sart. J’ai vraiment vu un groupe. Libramont a vraiment démarré son championnat ? En tout cas, ce match face à Sart était un bon test. Mais il ne faut pas s’enflammer."