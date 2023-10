Libin accroché, Ochamps giflé, Bouillon relancé

Derrière Libin, personne n’a gagné. Et la grosse défaite, elle est pour Ochamps. Déjà battus à Bercheux, les Canaris, sans Gourmet et G. Schroder, ont pris l’eau à Orgeo où Maxime Grondin s’est offert un triplé: 6-2. Ochamps n’avait plus pris six buts en match officiel depuis quatre ans.

Les autres poursuivants, Corbion et Vaux, ont également perdu. Corbion s’incline dans le derby à Bouillon (2-0 grâce à un doublé de Klaus), tandis que Vaux perd, à la maison, contre Neuvillers: 1-3 avec un lob superbe de Victor Lemaire.

Auteur d’un nul blanc à Saint-Hubert, Bercheux, très déforcé, prend la deuxième place.