Les Manhaydois à un point de la tranche

Après avoir croqué Libramont et Sart, les Nordistes ont accroché ce dimanche la tête d’Ethe à leur reluisant tableau de chasse. Les Cassidjes, invaincus au coup d’envoi, sont tombés à l’entame des arrêts de jeu quand le joker manhaydois Habib Souleyman Binate a pris tout le monde de vitesse pour s’en aller offrir aux Jaune et Bleu un sixième succès dans ce championnat, le cinquième par un but d’écart.

Une victoire un peu flattée de l’aveu même du maestro local Nicolas Prévot, qui a débloqué dès la reprise un sommet un peu terne jusque-là à la faveur d’une chevauchée de 40 mètres. "Le nul aurait été plus logique, avouait le capitaine manhaydois. Nous avons beaucoup trop reculé après l’ouverture du score et concédé un paquet de phases arrêtées. Et ce qui devait arriver arriva, avec cette égalisation. Ethe est la plus belle équipe que nous avons affrontée jusqu’ici. Nous avions déjà émergé sur le fil à La Roche, mais cela n’arrivera pas toute la saison, donc il faut en profiter. On s’offre une belle finale à Arlon."

Le résumé de ce match tient quasiment en une phrase: le ballon pour Ethe, les occasions pour Harre-Manhay. Julien Rasquin, lancé par un Saint-Mard dans un mauvais jour, et Wilkin, par deux fois, se sont présentés seuls face à Leyder au premier acte sans parvenir à conclure. Après son but d’ouverture, le leader a sérieusement reculé. Ou plutôt faut-il écrire qu’il s’est fait assiéger par des Gaumais supérieurs dans la maîtrise du ballon. Dominateurs, certes, mais terriblement impuissants dans les seize mètres ! La brigade de Sébastien Cognart a envoyé des centres par dizaines dans la surface de réparation manhaydoise. Pour quel résultat ? Que tchi. Face à des garçons comme Englebert, Maréchal, Diouf et Thiry, qui iraient mettre leur tête là où vous n’iriez pas mettre votre pied, peut-être aurait-il été préférable de privilégier les combinaisons au sol. Les quelques fois où l’arrière-garde locale vacillera, elle s’en remettra à Janssens pour écarter le danger. Comme à l’heure de jeu quand, en l’espace de soixante secondes, l’ancien portier d’Aywaille écartera coup sur coup un envoi de Joachim puis une tête de Petit.

Il faudra finalement attendre la 81’ et un coup franc de Reichling dévié malencontreusement par Prévot pour voir le verrou manhaydois sauter. Ce qui n’empêchera pas les Gaumais de rentrer à la maison les mains vides, Binate les crucifiant dans les toutes dernières secondes.

Cet Harre-Manhay-là finira-t-il par rentrer dans le rang ? On se posait la même question au sujet des Sartois la saison dernière, au même moment, et ils n’ont jamais craqué. Rien ne dit que ces solides Manhaydois n’imiteront pas les Spirous.

HARRE-MANHAY: Janssens 7 ; Englebert 6, Maréchal 7, B. Diouf 6, Thiry 7 (92’, Bouzalmad) ; M. Diouf 7, Prévot 7, Roberty 6 ; W. Rasquin 5 (77’, Bierberg), J. Rasquin 6 (66’, Binate), Wilkin 6.

ETHE: Leyder 7 ; Masson 6, Saint-Mard 4, Lenoir 6, Petit 7 ; Reichling 7, Mendoza 6, Aubois 5 ; Joachim 6, Lefort 6, Collin 5 (72’, Coopmans).

Arbitre: M. Prévot. Assistance: 150.

Cartes jaunes: Maréchal, Prévot, M. Diouf, Masson, Aubois.

Buts: Prévot (49’, 1-0) ; Reichling (81’, 1-1) ; Binate (90’, 2-1).

Note du match: 5.

49’, Prévot contre le dégagement de Saint-Mard et part en deux contre un avec J. Rasquin face à Lenoir. Il décide de tout faire tout seul comme un grand et ouvre le score (1-0).

81’, le coup franc de Reichling est dévié par Prévot. Janssens ne peut rien (1-1).

90’, Wilkin envoie une chandelle dans le dos de Lenoir et Petit. Binate emmène parfaitement son ballon et décoche une demi-volée croisée digne de Lewandowski (2-1).