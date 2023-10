Les Cassîdjes pensaient bien enrayer la belle série des fusionnés quand ils ont recollé au score sur un malheureux autogoal à dix bonnes minutes du terme mais c'était sans compter sur le but dans les arrêts de jeu de Souleyman Binate, qui offre trois nouveaux points au Manhaydois, qui devancent toujours le FC Arlon de deux points.

Nicolas Prévot avait ouvert le score en début de seconde période.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, les Rochois signent un second succès de rang face à des Novillois qui s'enfoncent de plus en plus.

Muller a mis vingt minutes pour trouver la faille. Marius Dubois, juste avant le repos et peu après l'heure de jeu, a mis le R.O.C. sur du velours, Remacle se chargeant de saler un peu plus l'addition.

Harre-Manhay – Ethe 2-1

Buts : Prévot (1-0, 49'); csc (1-1, 80'); Binate (2-1, 90'+1)

La Roche – Vaux-Noville 4-0

Buts : Muller (1-0, 20'); M. Dubois (2-0, 45'+1; 3-0, 66'); Remacle (4-0, 70')