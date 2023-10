D3: La montée au jeu décisive de Loan Wérard pour Meix

Si on ne peut pas parler de hold-up comme la semaine dernière à Longlier, il faut bien admettre que le niveau de jeu développé par la phalange méchoise ce dimanche n’a convaincu personne. Face à un adversaire qui en avait pris cinq le week-end dernier, Meix a balbutié son football pendant 75 minutes, se heurtant à une jeune équipe liégeoise dont l’enthousiasme et la combativité ont donné beaucoup de fil à retordre aux Gaumais. D’ailleurs, offensivement, la première période des Mauves se résume à une seule action digne de ce nom qui verra Dewalque galvauder un centre de Puffet. En face, par contre, Brolet doit s’employer à plusieurs reprises face aux attaquants adverses. Le dernier rempart de Meix sera même tout heureux de voir la frappe de Soriano échouer à quelques centimètres de son but alors qu’il était battu. Statiques et brouillons, les locaux rentrent aux vestiaires avec la mine des mauvais jours. À la reprise, le même Brolet doit de suite sortir le grand jeu devant Soriano qui voit le ballon lui revenir mais sa tentative de la tête est sauvée à même la ligne par Déom. La chance d’Herstal vient de passer. En effet, à la 60e minute, Philippe Petit décide de lancer dans la bagarre Erdeljan et Wérard. L’ancien joueur de Givry va alors dynamiser le jeu méchois et, apportant la touche de précision qui manquait à son équipe, faire craquer une défense d’Herstal qui avait déjà beaucoup travaillé. Coup sur coup, Dewalque puis Thomas vont alors assommer des visiteurs qui ne se relèveront pas. Sans briller, Meix entame son "octobre liégeois" par une victoire précieuse mais devra sérieusement revoir sa copie avant d’enchainer Richelle, Waremme et Wanze – Bas-Oha.