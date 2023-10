Menés 40-33 au repos, les Chestrolais ont perdu pied dans le troisième quart-temps et Comblain s’est envolé à 75-51 dès la 30’. "Ils ont joué de manière très physique et on n’a pas su répondre, résume le coach chestrolais Marc Hawley. On a pris l’eau de toute part, c’était incroyable."

Les Ardennais ont été fort dominés sous l’anneau, par les pivots de Comblain, et particulièrement Iarochevitch (23 points, 15 rebonds, 3 assists, 3 blocks en 25 minutes). Ils ont été mangés au rebond: 40 rebonds pour le BCCA, 66 pour Comblain ! Et ils ont très mal shooté: 20/58 à deux points, soit 34,5% de réussite (28/51, soit 54,9% pour Comblain), 5/25 à trois points (Geubel 3/6, le reste de l’équipe 2/19) et 13/26 aux lancers francs.

"Encore plus forts que Lommel"

Le premier quart-temps est équilibré. Le ballon circule bien du côté luxembourgeois et Geubel a du shoot et répond à Iarochevitch et Giebens: 20-16 (10’). Comblain fait la course devant, mais Neufchâteau n’est pas loin, avec S. Bizimana et Dekeyser pour alimenter le marquoir. Le seul problème, c’est que Démoulin a déjà trois fautes à la pause: 40-33.

Dès la reprise, les Liégeois se montrent plus agressifs et ils élèvent leur niveau de jeu. Ils dominent dans la raquette, via Iarochevitch (2,07 m), Rondoz et Lhoest. Alors que Démoulin écope, lui, de sa 5e faute. "On a pris de bons shoots, mais on n’arrivait pas à mettre le ballon dans l’anneau, constate Marc Hawley. Et on a perdu des balles, ce qui leur a donné des contre-attaques. " Comblain ne perd pas de temps et file à 75-51 à la demi-heure.

Le match est plié, même si Neufchâteau a une petite réaction dans le dernier quart-temps, via Deneve et M. Bizimana: 96-68 score final. "Ça a été compliqué, relève Marc Hawley. Comblain est plus fort que nous. Pour moi, ils sont encore plus forts que Lommel. C’est une équipe très complète. Et dans leur salle, c’est encore plus difficile de les arrêter. Il y avait du monde et une bonne ambiance. On a été dominé dans le jeu intérieur, par Matisse, Lhoest et Iarochevitch. Lui, il prend beaucoup de place et il a de bons mouvements. "

Une semaine après avoir pris 91 points contre Lommel, la défense du BCCA a, à nouveau, coincé, avec 96 points encaissés. "Il faut continuer de travailler et rester concentré. Il faudra gagner contre Kontich samedi prochain."