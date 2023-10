Colomberotto: "C’est scandaleux, on a salopé ce match"

En effet, mis à part le piquet touché par le jeune Luxembourgeois Tom Marthus (ex – Chaumont), titularisé au sein l’attaque de Richelle, les deux portiers auront passé 45 minutes très tranquilles. Mais alors que certains supporteurs rentraient déjà à la buvette pour s’hydrater, Meys donnait l’avance aux visiteurs juste avant la pause.

Deuxième mi-temps catastrophique

Les Gouvions n’afficheront aucun signe de révolte au retour des vestiaires. Que du contraire. "Remonter sur le terrain de cette façon, c’est scandaleux. On a été totalement absent, on a salopé ce match", lâchait un Colomberotto très fâché après le match. On pensait voir un Gouvy revanchard après ce but encaissé juste avant la pause, mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. Les Richellois ont directement fait comprendre qu’ils comptaient bien aller planter le deuxième. "Vu que les 45 premières minutes étaient nulles de chaque côté, j’ai dit à mes joueurs qu’il y avait largement la place, malgré ce but de retard", glissait le T1 local. Mais dès la reprise, les Rouge et Blanc mettent la pression. Meys, encore lui, parvient à croiser par deux fois, son premier essai passe tout près du cadre et le deuxième heurte les montants de Regnier. Arrive l’heure de jeu quand Sylla monte au jeu, déterminé. Il va devenir le cauchemar des Gouvions. Sur sa première touche de balle, il sert parfaitement Thomas pour le 0-2. Et sur la deuxième, il met l’équipe de Gouvy au tapis en inscrivant le 0-3. Les hommes de Colomberotto n’auront pas droit à l’erreur lors des deux prochaines rencontres face à Longlier et Marloie, qui eux aussi ont un grand besoin de points. N. H

GOUVY: Regnier, Da Silva, Devillet, Scerra, Georges (74’, Andrianne), Burton, Zitella, Adam (55’, Prison), Vieuxtemps, Grommen (60’, Schmitz), Nuozzi (80’, Gillard).

RICHELLE: Rausin, Turco, Halleux, Reuter, Meys (75’ Thys), Boulton, Pezzin, Leroy, Lanckohr (71’, Custinne), Merola (25’, Thomas), Marthus (63’ Sylla).

Arbitre: S. Somville. Assistance: 120

Cartes jaunes: Da Silva, Scerra, Halleux, Turco, Pezzin.

Buts: Meys (45’, 0-1), Thomas (64’, 0-2), Sylla (68’, 0-3).

Note du match: 5

45’, Meys reprend un ballon repoussé par Regnier (0-1).

64’, Sylla sert Thomas, en retrait, qui double la mise (0-2).

68’, Sylla, encore lui, presse la défense de Gouvy, récupère le ballon et trompe le portier (0-3).