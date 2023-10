Champlon accroché par Bourcy

Vecmont 4 – Longlier B 1

Vecmont, qui attendait Longlier B au tournant, a joué avec un bloc bas et joué le contre. Cette stratégie a permis à Vecmont de concrétiser quasiment toutes ses occasions. L’ouverture du score rapide de Nicolas Caprasse (1-0, 12’) et deux buts d’Adrien Techy (2-0, 28’ ; 3-0, 32’) permettent à Vecmont de mener à la pause. Et même si le doute s’est insinué avec le but de Maxime Merche (3-1, 57’), Adrien Techy tue le match sur son 3e but (4-1, 87’).

Sibret 3 – Cobreville 1

Cobreville a inscrit le premier but via Caumartin (0-1, 33’), et dominé toute la première mi-temps, malgré l’égalisation de Massem (1-1, 40’). Mais après la pause, les jeunes de Sibret reviennent sur le terrain avec de la hargne, et prennent lentement l’ascendant. Ils marquent coup sur coup, grâce à Bertrand Decuyper (2-1, 62’) et Charles Copine (3-1, 69’). Les deux équipes ont tout donné.

Champlon 3 – Bourcy 3

Dès le début du match, Champlon ouvre le score sur penalty, via Laurent Bariseau (1-0, 2’). Mais Bourcy domine le premier acte. Jonathan Passo égalise (1-1, 9’), puis Florent Guissen (1-2, 26’) et Adrien Dourte creusent l’écart (1-3, 32’). Mais l’exclusion de Brisy, en début de seconde période, change la donne. Champlon pousse, Mathieu Leboutte marque le 2-3, et Lucas Dessy permet à Champlon de décrocher un point en fin de match.

Tavigny 3 – Witry 5

Match très ouvert, avec de nombreux buts. Pol Leyder (0-1, 3’ ; 0-2, 8’), Clément Gaspard (1-2, 12’), puis Christophe Rosière sur penalty (1-3, 13’) ouvrent le score. C’est ensuite Mathieu Merche (1-4, 24’) et Leyder (1-5, 27’) qui alimentent le marquoir, tandis que Jérémy Leturcq (2-5, 37’) marque le dernier but de la première mi-temps. En deuxième, Tavigny a la possession, mais ne parviendra qu’à réduire le score en toute fin de match via Gaspard (90’).

Vaux-Noville B 1 – Compogne 3

Victoire incontestée des Lièvres dans ce derby. Même si Vaux prend l’ascendant par Dinjens (1-0, 10’), tenant le match dans leur main face à des Compognards assez fantomatiques, ces derniers vont renverser le match. Dès la reprise, Musiaux slalome dans la défense et égalise (1-1, 51’). Dans la foulée Degros, sur un exploit individuel, donne l’avantage à Compogne (1-2, 56’). Sur la fin, Collet, sur le centre d’Hartman, marque de la tête et permet à Compogne de prendre définitivement l’avantage (1-3, 83’).