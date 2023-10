Bouillon et Athus déroulent

En déplacement à Esneux, équipe qui n’avait pas encore pris le moindre set en trois matches, Bouillon n’a pas fait dans la dentelle. En une petite heure à peine, les Ardennais avaient déjà les trois points en poche. D’entrée de jeu, Bouillon impose sa griffe et s’envole: 6-13, 13-22, 15-25. Une tendance qui se confirme dans le second set puisque Bouillon prend rapidement les commandes: 3-9, 3-17, 7-21 et 10-25.