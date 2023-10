La victoire de Meix, c'est la seule éclaircie dans la grisaille pour les clubs luxembourgeois ce dimanche.

Longlier, battu par Waremme dans le dernier quart d'heure et qui a fini à 10 après la blessure de Wallens et tous les changements possibles effectués et Mormont, une nouvelle fois défait sur le terrain de Raeren, restent en position délicate au classement, tout comme Gouvy, sèchement battu à domicile par Richelle après avoir pourtant tenu durant 44 minutes.

Raeren – Mormont 1-0 But : Lo Presti (1-0, 50') CR : Crèvecoeur (73')

Meix – Herstal 2-0 Buts : Dewalque (1-0, 75'); Thomas (2-0, 79')

Gouvy – Richelle 0-3 Buts : Meys (0-1, 45'); Thomas (0-2, 65'); Sylla (0-3, 68')

Waremme – Longlier 2-0 Buts : Etienne (1-0, 77'); Ziwando (2-0, 90'+2)

Aywaille – Marloie 2-0