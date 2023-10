"Nous avons appliqué un pressing haut dès l’entame et cela a payé. Nous avons maîtrisé le match de A à Z", dit David Valentin. Les Messancéens démarrent pied au plancher et étouffent Rachecourt Afif fait sauter le verrou (0-1, 9'). Le capitaine Grandjean double la mise (0-2, 32'). Trois minutes avant le repos, Afif signe un doublé (0-3). Les visités démarrent bien la deuxième mi-temps et réduisent méritoirement le score par Sid (1-3, 59'). Cinq minutes plus tard, Afif tue les espoirs Rachecourtois (1-4, 64'). Closter puis Grandjean salent l’addition (1-6, 78' et 81').

Autelbas 0 – Halanzy 5

"C’était un non-match complet de notre part. La défaite est amplement méritée ", admet Thomas Deprez, le soigneur des Verts. Ceux-ci se procurent une seule occasion au premier acte via une tentative de lobe de Schmitz. A la demi – heure, Migeaux décoche une belle enroulée qui va en pleine lucarne. Il ne lui faut que quatre minutes supplémentaires pour signer un doublé (0-2). Robin Valentin l’imite (0-4, 40' et 67'). Migeaux trouve le premier piquet sur un coup franc désaxé (0-5, 86'). A l’avant dernière minute, Vincent stoppe une contre-attaque en commettant une grosse faute et est exclu.

Arlon B 3 – Nothomb B 0

Guy François, le mentor des Arlonais soulignait la bonne prestation des Attertois. "Le score est très forcé. Nothomb mérite le nul. Heureusement pour nous, Karl Sacré gagne trois face-à-face." Hubin décoche une belle frappe des trente mètres à la demi-heure (1-0). Une minute avant le repos, Werhert trompe son propre gardien (2-0). En fin de match, Delrue triple la mise (3-0). Les Arlonais creusent l’écart grâce aux défaites de Châtillon et Autelbas.

Athus 3 – Châtillon 1

Jean-Louis Michel, le coach des Étoilés était remonté contre Monsieur Demeyer. "L’arbitre n’a pas été à la hauteur. Leur premier but est clairement inscrit de la main. Il y a des fautes méchantes qui n’ont pas été sifflées. C’est un match à oublier. Nous n’avons pas assez joué au sol." Les Bleus démarrent pourtant bien et ouvrent le score via Bensaci (0-1, 7'). Quatre minutes avant le repos, Dos Santos égalise, de la main selon tout Châtillon. Diogo met les Métallos aux commandes suite à un coup franc (2-1, 44'). Les visiteurs poussent durant le second acte. Pieschacon détourne sur la latte une tentative de Bodet. À la dernière minute, Diogo fait 3-1 en contre-attaque.

Tontelange B 1 – Fouches 4

Jean-Claude Mayon le coach des Marsupilamis soulignait la bonne prestation de l’arbitre occasionnel. "Notre succès est mérité. On a maîtrisé le match. L’arbitre occasionnel de Tontelange a été bon." Callaerts fait 1-0 sur penalty (14'). Deux minutes plus tard, Maitrejean accroche Mathay dans le rectangle. Leduc ne tremble pas (1-1). Cinq minutes avant le repos, Henrot conclut une phase bien construite (1-2). Leduc décoche une belle frappe en pleine lucarne (1-3). Enfin, Goffinet sert Schmit qui fait 1-4.

Meix-le-Tige 4 – Signeulx 2

Michael Rooms, le coach des Sang et Or soulignait les occasions manquées par son équipe. "Le match s’est déroulé dans une bonne ambiance avec un bon arbitre. La victoire est méritée. Le score aurait pu être plus lourd si nous n’avions pas galvaudé autant d’occasions." Bissot profite d’une passe en retrait trop courte (0-1, 9'). Lentini égalise après un bel effort personnel (1-1, 38'). À la reprise, Niang place sa tête sur coup franc (2-1). Bissot rouspète et est exclu laissant les Canaris disputer les 24 dernières minutes à dix. Lentini creuse l’écart sur penalty (3-1, 75'). Un splendide coup franc de L. Ledoux relance le suspense (3-2, 81'), mais deux minutes plus tard, Lentini slalome dans la défense et s’offre un triplé (4-2).

Aubange B 10 – Waltzing 3

Stéfan Castronovo, le T1 aubangeois regrettait la blessure de Toussaint, sorti suite à une douleur aux adducteurs. "J’espère que ce n’est pas grave. Nous avons livré une très grosse première mi-temps. Le score était de 5-0 au repos." Cheppe et De Felice ont signé un doublé. Plata, Jacolet, Hansel, Costa, Muller et Muric ont chacun scoré une fois. Du côté visiteur, Ismaïlov tout juste monté au jeu, a inscrit le premier but. Martin en deux temps sur penalty et Lambert après s’être joué de trois défenseurs ont également trouvé le chemin des filets.