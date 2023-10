Les Balouches n’ont pas su proposer un jeu suffisant pour empocher les trois points. Après un début de match surprenant, avec des défenseurs marlovanais qui font tourner le ballon et des Canaris qui les attendent de l’autre côté de la ligne médiane, le match s’anime avec des essais de Leduc et Guillaume côté local, puis Yattara par deux fois chez les visiteurs. Il faut attendre le dernier quart d’heure pour voir un peu d’action. Leduc reçoit un caviar d’Hinck et ajuste un lob victorieux (1-0). Herbeau, ancien de la maison jaune et noire, file dans l’axe et frappe à l’entrée du rectangle (1-1). Peu après, cela chauffe dans le rectangle visiteur: la frappe de Leduc est détournée par Vandeloise. Guillaume récupère et son envoi est renvoyé par un défenseur vers Dufoing qui arrive trop juste pour offrir la victoire aux visités.

Bastogne 5 – Tenneville 0

Un match des extrêmes qui n’a pas donné de surprise avec des Léomen qui dominent toute la rencontre. Labranche a vécu une soirée tranquille si ce n’est une passe en retrait délicate d’un défenseur. Après trois minutes, Gruslin reprend de la tête un corner de Muller (1-0).

Peu après le quart d’heure, Poitoux profite d’un service de Neu pour double la mise (2-0). Juste avant la pause, Poitoux ajuste un lob qui surprend W. Leemans (3-0). Le marquoir s’anime dans le dernier quart d’heure. Conrad ajuste une frappe des vingt mètres (4-0). Dans les derniers instants, Gusbin plante le cinquième alors que Leemans avait sorti des envois de Neu, Gusbin, Poitoux et Muller (5-0).

Gouvy B 2 – Mageret 1

"Une belle victoire, mais difficile, face à une équipe qui mérite mieux que sa place au classement", rend hommage le coach local Nicolas Lemaire. Les Orangés restent donc bien en embuscade. Peu après le quart d’heure, Muller trouve Burton qui fait fructifier l’offrande (1-0). Gouvy galvaude alors quelques belles opportunités. Mageret, très motivé, profite d’un auto-goal de Therer pour revenir dans la partie (1-1). C’est finalement Delvaux, à l’entame du dernier quart d’heure, qui donne la victoire à ses couleurs (2-1).

Waha-Marche 4 – Melreux-Hotton 0

"On a fait un très bon match, se félicite le coach Kevin Dachelet. Quand toutes les étoiles sont alignées, c’est plus facile de s’imposer." Au quart d’heure, après son triplé de la semaine passée, Haurine ouvre la marque (1-0). Hoyoux confirme la tendance quelques instants plus tard (2-0). Dans la foulée, Haurine se fait accrocher et Lecarte transforme le penalty (3-0). À la reprise, Lecarte confirme la donne alors que les Melreusiens n’auront que peu voix au chapitre (4-0).

Bourdon 2 – Halthier 3

Défaite pour Bourdon. "Et on s’en sort encore bien car Lejeune a au moins gagné dix face-à-face contre nos adversaires, explique l’entraîneur Nderim Mustafaj. Nous pouvons donc être heureux que ce ne soit pas 2-10. Nous nous sommes fait manger dans le milieu de terrain. Nous sommes capables de faire beaucoup mieux."

Sur sa première opportunité, Halthier ouvre la marque grâce à Remy (0-1). Lejeune sort quelques ballons chauds avant de voir Vanlindhout rétablit la parité (1-1). On retrouve Remy pour rendre l’avantage aux visiteurs (1-2). Cougnet confirme la tendance (1-3). Ce n’est que dans les derniers instants que Menten réduit la marque (2-3).

Petit-Han 1 – Heyd 2

"Le nul aurait sans doute été plus logique, estime le coach local Dimitri Job. O n a assisté à un derby fort fermé. On a été endormi par le jeu de Heyd. Et les derbies se jouent sur des détails." Il faut attendre le début du second acte pour voir Cambron ouvrir la marque (0-1). Le match s’emballe en fin de partie. Dubois est accroché dans le rectangle et Lizen transforme le penalty alors qu’il ne reste que quatre minutes. Petitjean voit alors rouge et laisse les visiteurs à dix. Dans la foulée, Delvaux écope aussi du rouge et remet les compteurs à zéro. C’est finalement Wellens qui arrache la victoire pour les visiteurs (1-2).

Nassogne 1 – Aye 2

"Je dois encore gérer de nombreux absents, explique le coach local Olivier Dambly. La victoire d’Aye est tout à fait logique. Nous n’avons rien à revendiquer." Il ne faut pas attendre longtemps pour voir Mustafaj sortir de défense et centrer pour Marchal (0-1). Lecaillié est très déroutant sur le flanc, mais Wigny est attentif. Juste avant la pause, Alié trouve la tête de Knis (1-1). Aye domine le second acte et décroche la victoire quand un centre de la gauche trouve Marchal isolé au grand rectangle (1-2).