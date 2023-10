Pas de septième victoire de rang, mais la tranche dans la poche pour une équipe de Libin qui compte désormais six points d’avance sur Bercheux, son plus proche poursuivant. Samedi soir, Libin pensait avoir effectué le plus difficile en ouvrant rapidement le score grâce à Khelfi (1-0). Libin, où Hotua avait déjà eu une belle occasion juste avant le 1-0, va gérer toute la première période et s’offrir quelques occasions, mais les essais de Thonon, Khelfi et Zappala ne trouveront pas le cadre de Collin.

En seconde période, Tellin est plus présent. Après une belle claquette d’Istace sur un lob des quarante mètres, Tellin égalise. Sur corner, le ballon traîne. Charles vient mettre un terme au cafouillage (1-1). Piqué au vif, Libin tente de repasser devant, mais Collin repousse un ballon de Thonon. Breithof croit redonner l’avance aux siens, mais son centre-tir termine sur la barre. Le score ne changera plus même si, dans les dernières secondes, Istace est sauvé par son poteau sur un ballon de Liesnard.

Orgeo 6 – Ochamps 2

Zéro sur six et grosse gifle pour Ochamps qui n’avait plus pris six buts en match officiel depuis quatre ans et un déplacement à Poupehan. Rapidement devant via Grondin, Orgeo fait le break dans la foulée quand Dubois croise parfaitement (2-0). Ochamps, privé de Gourmet et G. Schroeder, réduit l’écart par Doyen, mais avant la pause, Orgeo appuie sur l’accélérateur. En contre, Étienne plante le troisième avant de voir Grondin enrouler sur coup franc (4-1). Au retour des vestiaires, Ochamps boit le calice jusqu’à la lie. Plainchamp contrôle avant de tromper Golinvaux (5-1). Sur penalty, Grondin s’offre un triplé. Le mot de la fin est pour Devresse qui profite d’une petite erreur de Beaufays (6-2).

St-Hubert 0 – Bercheux 0

Privé de plusieurs cadres, Bercheux garde le zéro pour la quatrième fois de rang. Avec Florian Nicolay, Anthony Collignon et Raphaël Bozet dans le onze de base, Bercheux, où Barthélémy, Strepenne et Lapietra étaient sur le banc, ne se déplaçait pas chez les Borquins avec l’intention de faire le jeu. "J’étais venu pour un point, je l’ai obtenu, commente Raphaël Bozet . J’aurais pu tenter de jouer notre jeu habituel, mais alors, nous en aurions pris six. Je suis très content de mes joueurs. C’était important de ne pas relancer totalement Saint-Hubert. " Le plan de Raphaël Bozet aurait cependant pu rapidement tomber à l’eau si Barthélémy n’avait pas écarté le penalty de Lejeune après un gros quart d’heure. Dans une partie disputée sans arbitre officiel, Saint-Hubert, où Lejeune réclamait un penalty pour une poussée de Jacob, aurait pu se faire piéger dans les derniers instants si Monsieur Adam avait sifflé un accrochage sur le jeune Bairin.

À Saint-Hubert, Peltgen, touché à la pommette, a terminé la soirée aux urgences. Le scanner n’a révélé aucune fracture. En revanche, les Borquins, déjà privés de Claude et Javay, s’apprêtent à perdre Chardome qui se fera opérer du ménisque ce jeudi.

Bouillon 2 – Corbion 0

Le derby pour Bouillon qui se relance après une série plus compliquée. Dans une première période à l’avantage de Bouillon, où Dasnoy était de retour, Klaus profite d’un penalty obtenu pour une faute de U. Courtaux sur Chaffour, pour ouvrir le score (1-0). "Un penalty logique, dit Bertrand Gobert. Mais nous aurions aussi dû en obtenir un pou rune faute sur Gérard."

En seconde période, Corbion est plus entreprenant, mais sans jamais vraiment inquiéter le très rassurant Larchez. C’est finalement Klaus, après un contre favorable et fautif (?), qui plantera le deuxième. Dans la foulée, Guillaume, le portier de Corbion, est expulsé pour rouspétances.

Vaux/Sûre 1 – Neuvillers 3

Privé de son coach, retenu à un mariage, Neuvillers poursuit sa belle série. Après un but de Van Reeth, Rausch, parti à la limite du hors-jeu, va placer au ras du poteau (0-2). Avant la pause, V. Lemaire, d’un lob des 35 mètres, envoie dans la lucarne (0-3). Au retour des vestiaires, Léonard redonne espoir d’une frappe déviée, mais Neuvillers tient bon et ne sera jamais inquiété malgré la deuxième jaune de Defoin dans le final.

Paliseul 2 – Sainte-Ode 3

Mauvaise opération pour Paliseul qui a pourtant mené 1-0 après une tête de M. Quoilin, qui aurait déjà dû ouvrir le score dix minutes plus tôt si son but n’avait pas été annulé pour un hors-jeu inexistant. Paliseul tente de planter le deuxième, mais dans l’autre sens, Nannan sort le grand jeu devant Francis et Vandendyck. La reprise de Discret, elle, touche le haut de la barre. A la reprise, Marchal touche le poteau. Samir Chentour décide alors de faire monter Jérôme Clément. Coaching gagnant puisqu’en sept minutes, le buteur inverse la tendance. En remportant un face-à-face avec Nannan d’abord. En envoyant un coup dans le petit filet ensuite (1-2). Sur un service de Jabbour, Francis fait le break (1-3). Ar. Poncelet réduit l’écart, mais Paliseul ne reviendra pas malgré un gros rush final.

Grandvoir 0 – Carlsbourg 3

Premier succès de Carlsbourg face à des Cerfs qui n’avancent. "Nous avons joué trente minutes et puis plus rien", soupire Benjamin Decamps. Devant grâce à un corner exploité par Rongvaux, Carlsbourg assure son succès après le repos via Ronfvaux et Dion.