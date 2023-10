Virton se rendra à Tirlemont avec un renfort supplémentaire

Formé à Mouscron, il y a fait ses débuts en équipe fanion à l’âge de 19 ans, totalisant sept apparitions en Jupiler League, pour un total de 240 minutes. Mais par la suite, il n’a jamais trouvé grâce aux yeux du T1 Bernd Hollerbach et il a été libéré en janvier 2020. Il a ensuite rejoint l’équipe B du FC Nantes après un essai au printemps. "On a apprécié son aisance technique, son volume de jeu et sa polyvalence", disaient à l’époque les recruteurs nantais. Chibani a cependant dû se contenter de 14 rencontres en National 2 (1 but) avant d’être écarté sur blessure puis d’être libéré en juillet 2022.

Sans club depuis un an donc, il manque certes de rythme et de compétition, mais le staff virtonais est convaincu qu’il est déjà en forme puisque sa nouvelle recrue devrait déjà faire partie du groupe qui se déplacera ce dimanche à Tirlemont.