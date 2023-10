Martelange accroche le leader de P1 et reste invaincu

Ils sont même passés tout près d’une victoire supplémentaire vendredi puisque l’opportuniste Victor Hausman, auteur de trois roses supplémentaires, avait permis aux siens de mener 2-4. Mais Decroyer et Costa ont arraché l’égalisation pour un Racing qui reste en tête du classement, avec trois longueurs d’avance mais aussi un match de plus que Meix-le-Tige, lequel s’est imposé de justesse à l’Union Arlon, actuelle lanterne rouge (5-6). On notera aussi que le Boca Juniors Libramont a pris ses premiers points en battant un RC Aubange décidément à la peine en ce début de campagne (5-3).

Par ailleurs, Habay s’est incliné devant le FC Messancy (4-6) tandis que le Gaumais Saint-Léger prenait la mesure de LBA Halanzy B (7-2).

Partage logique

Au niveau national, une seule équipe luxembourgeoise était en lice vendredi: le MF Etalle qui a pris un point face au MFC Sougne à l’issue d’un match engagé et toujours indécis (4-4). Les Stabulois prennent la 5e place du classement, à quatre unités du leader halanzynois, mais avec un match de moins au compteur.