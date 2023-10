Basket (TDM1): Comblain veut sa revanche, ce samedi, contre Neufchâteau

"On ne leur en veut pas, bien sûr. Mais on ne va pas se cacher, cela nous a fait mal, avoue le coach liégeois Ludovic Humblet. Surtout qu’on voulait être champion. Mais on s’est nourri, par la suite, de ces images de Neufchâteau champion chez nous. On a rappelé ces moments aux joueurs durant toute la saison dernière, on s’en est servi pour décrocher le titre. Ce samedi, on veut prendre notre revanche. Ce sera sympa. Il y a une rivalité avec Neufchâteau, il y aura de la tension, mais je note aussi que cela s’est toujours bien passé sur le terrain."

Les Chestrolais signeraient des deux mains pour un même dénouement. Une semaine après leur déroute face à Lommel, quelle sera leur réaction ?

En face, ce sera une équipe en pleine confiance et qui rêve donc de revanche. Comblain a très bien entamé le championnat. Les scores sont là: 92-67 contre Gembo Borgerhout et 73-107 à Kontich !

"Leur salle, c’est un fameux avantage"

"C’est une très bonne équipe, souligne Marc Hawley. Et c’est l’équipe que je connais le mieux. J’ai joué avec François Lhoest et je l’ai ensuite coaché pendant 5 ans ou même plus. Lui et le coach Ludo Humblet, ce sont des amis. J’ai entraîné Bodson en cadets. J’ai dit à Ludo, cet été, qu’avec son effectif, ils n’auront aucun problème pour se maintenir. Je ne dis pas que Comblain est le grand favori. Je n’ai pas encore vu Lier et Melsele. Mais ses joueurs, qui n’ont pas encore goûté à la TDM1, ils ont du niveau, et une certaine expérience. De plus, leur salle, c’est un fameux avantage. Elle est petite, elle n’est même pas réglementaire pour la TDM1, tout est compact, ce sera plus compliqué pour trouver les espaces et pour utiliser notre avantage de vitesse. Leur style de défense, en zone, est très malin. Et il y a des supporters. Le public, c’est un vrai 6e homme. "

Les Ardennais vont affronter une zone, avec Lhoest et Iarochevitch plantés au milieu de la raquette. Autant dire que ça ne va pas être facile de passer. "On a travaillé contre la zone cette semaine, poursuit Marc Hawley. Il va falloir prendre nos shoots avec confiance et mettre la balle dedans. Mais on ne va pas shooter pendant 40 minutes. On doit oser. On doit provoquer, attaquer agressivement les espaces qu’il y aura. Pour aller à l’anneau ou donner une extra passe. Le ballon doit circuler et bouger vite pour créer des trous dans leur zone. Et nous, derrière, il faudra être beaucoup plus solide et collectif que le week-end dernier. Il n’y avait pas de rotation pour aider. Ça, on doit régler. On sait qu’on est capable de gagner là-bas, si tout le monde est à 100% et si on joue correctement."