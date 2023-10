Arlon met son "sparring" K.O. au premier round

Arthur Hausman, “il registro” du chef-lieu, était surpris des largesses accordées par Nothomb : "Je m’attendais à un bloc bas en face et nous pensions que nous devrions être patients et attendre la brèche, mais au contraire, ils sont venus nous chercher très haut, sans pour autant me priver de ballons. J’ai pu organiser le jeu vers mes latéraux et trouver aussi rapidement nos avants qui étaient toujours en mouvement. Le coach nous demande de jouer plus rapidement vers l’avant. Il ne nous en veut jamais de rater une passe, tant que derrière, tout le monde fait les efforts défensifs, à commencer par les avants."

Par ce style de jeu moderne, dans lequel les attaquants V. Hausman et Poncelet virevoltent, Philippe Gomrée est en train de réussir son pari. Il faut toutefois ajouter que samedi, les Arlonais ont été bien aidés par un Nothomb totalement hors-sujet durant les 45 premières minutes.

"Nous avions bien sûr en tête le match de vendredi prochain contre Harre-Manhay, qui sera décisif pour la tranche, mais nous sommes restés focus sur la rencontre face à nos voisins et ça nous a bien réussi", conclut l’ainé des frères Hausman à l’issue de sa prestation "à la Pirlo".

Côté local, Stéphane Carlier regrette que les consignes mises en place n’aient pas du tout fonctionné : "Au-delà de la qualité de l’adversaire, qui n’a pas dû forcer son talent, je suis gêné du manque de hargne et de révolte de mes joueurs, cadres compris. J’aurais pu en sortir 11, Pemmers a payé pour tout le monde. Une grosse semaine nous attend. Ce qui me rassure, c’est qu’Érezée, notre prochain adversaire, est à l’infirmerie comme nous."

NOTHOMB : Jung 4 ; Pemmers 3 (37’, Duroy 4), Parisse 4, Ngassam 3, Laffargue 3 ; G. Mairlot 3, Minet 3 (45’, Vi. Klein 5), Gérard 3 ; Jooris 3 (45’, Adam 5), M. Mairlot 5, Va. Klein 3 (68’, Dave 5).

ARLON: Collin 6 ; Cachbach 7, Lejeune 6, Verger 6, Trogh 7 ; François 7 (68’, Davies 6), A. Hausman 8, Poncelet 8 (57’, Protin 6) ; Rocca 7, Daoust 7 (45’, Sicaja 6), V. Hausman 8 (50’, Hentcho 6).

Arbitre : M. Étienne. Assistance: 120.

Cartes jaunes: Daoust, Hentcho, Ngassam.

Buts: Rocca (1’, 0-1), Poncelet (3’, 0-2 ; 17’, 0-3), A. Hausman (18’, 0-4) ; V. Hausman (36’, 0-5), M. Mairlot (37’, 1-5), Duroy (45’, csc 1-6), Protin (70’, 1-7)

Note du match: 6.

1’, passe chirurgicale d’A. Hausman pour son frère. Le ballon arrive à Rocca dont le tir, dévié, prend Jung à contrepied (0-1).

3’, contre de V. Hausman, qui sert Poncelet ; crochet court, frappe sèche du droit (0-2).

17’, jolie action collective ponctuée par Poncelet du gauche (0-3).

17’, A. Hausman, des 20 m, inscrit le 0-4.

36’, Pemmers lance... V. Hausman en profondeur (0-5).

37’, M. Mairlot ouvre son compteur-buts en P1 d’une frappe du gauche (1-5).

45’, Duroy trompe son propre gardien de la tête (1-6).

70’, Protin transforme un penalty (1-7).