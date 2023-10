Citoyen de Waltzing et joueur de Nothomb, Gilles Mairlot confirme: "Arlon est le club le plus proche et c’est aussi le fleuron de la région, donc oui, on attend ce match avec impatience. D’autant plus que plusieurs personnes, chez nous, sont passées par le chef-lieu."

À commencer par l’entraîneur Stéphane Carlier, ancien joueur du Lorrain. Arnaud Gérard, Jonathan Pemmers, Hugo Jung, Julien Jacquet, Luca Bonetti, Antoine Parisse et Matthieu Laffargue, entre autres, ont également porté la vareuse arlonaise par le passé. Liste à laquelle s’ajoute Gilles Mairlot, qui a foulé la pelouse de l’Avenue de Longwy de 2018 à 2020. "Mais de mon époque, il ne reste que Cachbach et les frères Hausman, dit-il. On ne boxe pas dans la même catégorie qu’eux, donc prendre un point constituerait déjà un bon résultat. Même si, secrètement, on espère en rafler trois. Jusqu’ici, nous avons battu nos concurrents directs, mais n’avons pas encore réussi à accrocher une grosse cylindrée." Les Nothombois se sont inclinés contre Harre, Libramont, Sart et Ethe. "Sans être surclassés, sauf contre Sart, précise Gilles Mairlot. L’équipe qui m’a laissé la meilleure impression ? Ethe est l’équipe qui fait le mieux tourner le ballon, mais j’ai trouvé qu’elle manquait un peu de punch. Sart m’a semblé plus percutant et plus efficace dans les derniers mètres. Il y a un petit grain de folie chez les Nordistes qu’on ne retrouve pas à Ethe."

S’il a transité par Arlon et Bastogne depuis, Gilles Mairlot avait déjà goûté à la P1 avec Nothomb en 2017-2018. L’équipe, alors dirigée par Thierry Claude, avait fait l’aller-retour, ne grappillant que 17 unités sur l’ensemble du championnat. Il n’en manque de douze pour faire mieux. "Je pense que nous sommes mieux armés cette saison, estime un Gilles Mairlot qui joue depuis deux saisons avec son frère, Martin. Nous sommes plus complets dans chaque ligne." Reste à voir si cela suffira, cette fois, pour assurer le maintien en P1.