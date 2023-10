Roemans, le défenseur qui a un besoin vital d’attaquer

Ce soir, c’est Sart qui viendra défier les Ardennais à la maison. Le début d’une grosse série pour Libramont qui affrontera ensuite Ethe et Arlon. "Nous avons un gros calendrier qui arrive, observe Lenny Roemans. Moi, c’est ma première saison en P1 et je vous avoue qu’avant, je ne suivais pas vraiment. Donc, Sart, c’est un peu l’inconnue pour moi. D’après ce qu’on m’a dit, c’est une très belle équipe, très costaude, mais qui sera déforcée étant donné la blessure de Murtezi. Gagner nous permettrait en tout cas de revenir sur notre adversaire et d’envisager la suite avec sérénité."

Citoyen de Bertrix, Lenny Roemans évoluait à Virton la saison dernière. Formé pendant plusieurs années en Gaume, il avait effectué une pige à Libramont en 2019-2020. "C’était l’année où tout était compliqué à Virton, dit-il. J’avais seize ans et j’étais venu à Libramont en tentant de me faire une place en P1. Cela ne s’était pas super bien passé puisque j’avais surtout joué en U19. L’année suivante, j’étais retourné à Virton. J’avais toujours dit à Libramont que si le club gaumais relançait un projet solide, je redéposais mes valises là-bas. Car j’ai vraiment apprécié mon passage à Virton. L’an dernier, j’ai pu m’entraîner avec le noyau A pendant toute la première partie de saison, j’ai même joué vingt minutes en Coupe. Puis, après le changement de coach, la direction m’a annoncé que je poursuivais en U21. Au printemps, comme l’avenir de Virton était indécis, j’ai décidé de partir pour ne pas me retrouver sans rien."

Et c’est donc à Libramont que cet étudiant en comptabilité a débarqué. Et Lenny Roemans a rapidement trouvé sa place sur le flanc gauche des Mauves. "Arrière latéral ou ailier ? C’est la question que tout le monde me pose, sourit-il. Je jouais arrière gauche à Virton. En venant à Libramont, j’avais précisé que je souhaitais jouer un cran plus haut. Mais avec les absences, j’ai dépanné derrière. Tout en apportant offensivement car j’ai besoin d’attaquer (rires). Mon début de saison ? Je pense que je dois encore montrer plus de choses. "