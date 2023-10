Le dénouement du dernier match (victoire 3-2) contre Florenville a fait du bien. D’autant plus que nous avons serré les fesses jusqu’au bout. Il reste du boulot, mais je trouve que le groupe évolue bien. Avec 0 point après cinq journées, nous étions mal payés. Contre Harre-Manhay, nous ne méritions pas de perdre. Puis nous avons déjà affronté Oppagne, Messancy, Libramont et Harre, quatre formations qui ont d’autres ambitions que nous.

Vaux-Noville, en revanche, boxe dans votre catégorie…

C’est pourquoi il faut confirmer la victoire contre Florenville. D’autant plus que ce sont Sart, Ethe et Arlon qui nous attendent derrière.

La Roche a encaissé deux buts, minimum, à chaque match. C’est trop ?

Il faut encore perfectionner l’organisation défensive, mais plusieurs buts sont le fruit d’erreurs de jeunesse qu’il faudra gommer à l’avenir. La réduction du score de Florenville en fin de match résulte d’une perte de balle de l’un de nos défenseurs qui tente un dribble à ne pas faire à ce moment du match. Quand on mise sur la jeunesse, il faut accepter les erreurs. Mais elles doivent servir de leçons.

La Roche peut vivre une saison tranquille ou il est voué à se battre pour le maintien jusqu’au bout ?

Nous sommes conscients que nous allons vivre une saison difficile. Nous avons perdu notre chef d’orchestre, Nicolas Prévot, qui n’est pas qu’une super individualité. C’est aussi un garçon qui rend les autres meilleurs. Quand tu as Nicolas Prévot dans ton équipe, tu as toujours quelqu’un à qui donner le ballon. On mesurait évidemment son importance, mais on se rend encore mieux compte de ce qu’il apportait depuis qu’il n’est plus là. Les garçons qui sont arrivés, eux, ont encore tout à prouver à ce niveau. Il faut rappeler que nous avons transféré pour la deuxième provinciale, au départ. Mais des garçons comme Antoine Van Der Cruys, Robin Bouillon ou Valentin Marion, pour ne citer qu’eux, sont de bonne volonté, ils vont progresser.

Parmi les nouveaux, voyez-vous une révélation ?

Pas vraiment. Ah, si, Lucas Gnittke. Lui, il m’étonne un peu.

Il jouait en réserve à Tavigny la saison dernière…

Effectivement, je ne le connaissais pas du tout. Nous l’avons transféré comme deuxième gardien. Et, pour être franc, je croisais les doigts pour que notre numéro 1 (Luka Lapraille) ne connaisse pas de pépins cette saison. Lucas vient d’enchaîner trois matchs et mes craintes se sont envolées: il est bien plus qu’une simple doublure. Son jeu au pied est plutôt bon et s’il continue de la sorte, il deviendra un vrai concurrent pour Luka.

Financièrement, La Roche ne peut plus se permettre de folies sur le marché des transferts ?

La Roche, comme beaucoup de clubs, doit d’abord penser à sa survie. Notre déménagement à Bérismenil n’a pas fait du bien à notre trésorerie. Les assistances étaient deux fois moins bonnes qu’à La Roche tandis que les factures d’électricité y étaient deux à trois fois plus élevées. Le retour dans nos installations rochoises nous fait beaucoup de bien.

Au niveau des joueurs, nous avons changé notre fusil d’épaule. On paie uniquement au point, désormais. Les cinq premiers matchs n’ont donc rien coûté. Pour compenser, nous donnons une petite prime de participation aux entraînements. Pas grand-chose, juste de quoi rembourser les kilomètres. Fut un temps où nous versions la moitié d’un transfert, 500 €, aux joueurs qui s’appartenaient, mais cette période est révolue.

La Roche se maintient en P1 depuis 2011. C’est une fierté ?

Oui, c’est déjà un sacré bail. J’aime bien cette division. On voyage aux quatre coins de la province, c’est chouette. Même si le caractère rochois n’est pas apprécié partout (rires). On y tient, à notre tempérament d’Ardennais. C’est notre marque de fabrique.

Mais le retour en P2 semble inéluctable, non ? Les cadres vieillissent et derrière, la relève se fait attendre…

Allo ? Je ne vous entends plus (rires)… On va se battre pour rester à ce niveau le plus longtemps possible. Je pense néanmoins qu’à terme, un rapprochement avec Vecmont est inévitable.

Les bénévoles se font rares ?

Nous sommes cinq dans le comité (Philippe De Potter, Daniel Reiners, Luc Dubois, Gilles Bouillon et Pierre Jeanmoye), mais nous avons la chance de pouvoir compter sur plusieurs joueurs et sur quelques supporteurs pour nous aider. Des garçons comme les frères Van Geen et Olivier Remacle s’impliquent dans la vie du club, durant la période des transferts notamment. Nicolas Caprasse n’est jamais bien loin, lui non plus.

Et vous, pas encore lassé après autant d’années ?

La charge de travail ne s’allège pas, c’est clair. Tondre la pelouse, remplir les frigos… Il y a toujours quelque chose à faire, mais cela ne me pèse pas.

Votre avis sur les premiers pas de Jérémy Rode comme T1 à La Roche ?

J’avais un peu peur de revivre le même scénario qu’il y a un an avec Benjamin Simon. Quand l’entraîneur connaît trop bien les joueurs, cela pose parfois problème. Mais pour l’heure, ce n’est pas le cas. Jérémy voit clair et il est équilibré. Ce n’était pas la crise dans le vestiaire après le 0/15 et ce n’était pas l’euphorie après la victoire contre Florenville. Il a d’ailleurs eu le même ressenti que moi le week-end dernier. Alors que les joueurs ont éclaté de joie au coup de sifflet final, il est resté très mesuré. Parce qu’il n’a pas digéré qu’on relance Florenville et qu’on se fasse peur dans les dix dernières minutes, alors qu’on avait tout en mains pour vivre une fin de match paisible. J’apprécie sa façon de voir les choses.