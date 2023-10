Le Bastognard Mouhammad Gazaloev après son podium mondial: "Le combat de ma vie"

Mouhammad, voilà une bien belle surprise, on imagine ?

Disons que j’espérais secrètement une médaille, même si ici, personne ne me citait parmi les candidats.

Quels combats ont été les plus durs ?

Indépendamment du quart de finale où je m’incline sur ippon contre l’Américain Yonezuka qui m’était supérieur, c’est peut-être le plus facile sur papier, au 2e tour face au Colombien Ruiz Mesa, qui a été le plus compliqué. Peut-être parce que je l’ai un peu sous-estimé. Il m’a poussé jusqu’au golden score. Après, j’ai gagné par ippon contre l’Italien Pelligra, pourtant 6e mondial, avant de chuter en quart. J’étais déçu, mais les repêchages m’ont souri. Je devais d’abord affronter le Roumain Dzitac, mais il a été disqualifié en raison, je crois, d’une irrégularité dans son combat précédent. Il me restait à vaincre le Kazakh Almat pour empocher le bronze et là, je crois que j’ai réussi le combat de ma vie.

C’est votre plus belle performance jusqu’ici. Elle en appelle d’autres ?

Je l’espère. Je serai dans ma dernière année juniore en 2024. On ne sait pas encore s’il y aura un Mondial car c’est l’année des Jeux, mais il y aura un Euro en septembre et j’irai avec de hautes ambitions, même s’il faudra forcément compter avec l’Azéri qui vient d’être sacré champion du monde.

Los Angeles en tête

Vous évoquiez les Jeux Olympiques…

Paris, c’est trop tôt. Mais j’aimerais me qualifier pour Los Angeles en 2028. Maintenant, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, je dois progresser pas à pas. Disons que c’est dans un coin de ma tête.

Affilié à Bastogne depuis près de 15 ans, vous vous y entraînez encore ?

Non, je m’exerce à Louvain-la-Neuve sous la houlette de la Fédération. J’essaie quand même de passer à Bastogne quand je ne rentre pas trop tard le vendredi soir.

Combien d’heures d’entraînement par semaine ?

Environ 16.

Et ce n’est pas trop dur de concilier cela avec les études ?

Si, d’autant que je suis souvent parti pour des tournois. Cela m’a d’ailleurs coûté mon année. Même si j’ai opté pour un étalement des études, ce n’est pas simple car je dois avouer que je ne suis pas le plus studieux… Je réfléchis, je vais peut-être mettre les études de côté un certain temps, surtout si je peux obtenir un soutien de l’Adeps via le programme Be Gold. À cet effet, ma médaille de bronze devrait plaider en ma faveur.