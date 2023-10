Les deux sont très bons à ce niveau.

Le plus fort physiquement ?

Les deux sont intéressants, mais je donne un avantage à Tom qui a déjà plus d’intensité dans son jeu, car il se frotte aussi à des gars chevronnés de D3.

Le plus intelligent footballistiquement ?

Tom a une vision plus collective que Mathys, Tom est plus altruiste alors que Mathys peut faire plus souvent la différence tout seul.

Lequel est le plus amené à devenir un leader ?

Les deux, ce sont des chouettes garçons, éduqués footballistiquement, qui sont des acteurs principaux de leurs équipes, qui s’impliquent dans les entraînements. Ils peuvent vraiment le devenir tous les deux.

Le plus travailleur ?

Mathys et Tom sont des joueurs dont tous les entraîneurs rêvent, jamais un mot au-dessus de l’autre, ils ne râlent jamais, ils veulent progresser et donc travaillent beaucoup.

Les deux ont-ils fait le bon choix ?

Si Gouvy était resté en P1, j’aurais dit non pour Mathys, il devait déjà jouer en D3. Pour Tom, c’est le meilleur choix possible, un club du top 5 en D3.

Peuvent-ils évoluer plus haut qu’en D3 ?

Évidemment, Tom a déjà effectué un choix dans ce sens-là. Il a envie et a les capacités. Mathys aussi dispose des qualités pour y parvenir, il devra se mettre en avant à Gouvy. Je le connais depuis longtemps, je lui ai toujours dit de franchir le pas. Ils ne doivent pas être frileux et doivent tenter leur chance si l’occasion se présente.

Vous serez au match ?

Sans doute pas, mais j’ai déjà été voir Tom à Richelle choix pour lequel je l’ai un peu aidé. Et j’essayerais d’aller voir les deux en fonction de mon agenda.