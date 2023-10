Habay - Seraing B ou Serwy contre Serwy

Formé au Standard et à Anderlecht avant de passer à Seraing, Noah Serwy espère se lancer vers une carrière pro, à l’instar de son grand frère, passé précédemment par Charleroi, Zulte-Waregem ou encore Virton. "On a un peu le même profil et des styles de jeu similaires, analyse le grand frère, âgé de 32 ans. Il lit peut-être moins bien le jeu que moi, mais il a une très bonne frappe. Pour moi, et je ne le dis pas parce que c’est mon frère, il a les qualités pour percer s’il continue à bien travailler."

Une adaptation pas évidente

Après une douzaine d’années de professionnalisme, Jérémy, lui, a tourné la page l’an dernier, quand il a rejoint Habay. Désormais actif dans la livraison pour une société implantée en bord de frontière grand-ducale, le citoyen d’Arlon, papa de trois enfants, reste cependant motivé par la compétition, comme il l’a prouvé cette saison jusqu’à sa suspension, la plus longue de sa carrière jusqu’ici. "J’avais déjà écopé de deux matches, mais pas quatre, précise-t-il. C’est vrai que ce geste revanchard ne me ressemble pas, mais c’était plus un réflexe après qu’on m’ait écrasé le pied. J’ai un peu craint que cela coupe mon élan, mais j’ai fait le maximum à l’entraînement pour perdre le moins possible en intensité. Et puis, même si tu ne joues pas, quand tu gagnes, tu parviens à rester dans l’ambiance."

Régulièrement titulaire, et plutôt performant, jusqu’à sa suspension, l’ancien Zèbre retrouvera-t-il d’emblée une place dans un onze qui aligne les succès ? "Je ne sais pas, répond-il. J’espère en tout cas jouer contre mon petit frère. Et confirmer mon début de saison durant lequel je revenais de plus en plus vers mon meilleur niveau. Ma précédente campagne n’a pas été mauvaise, mais elle était trop irrégulière. Quand vous avez été pro durant plus d’une décennie, l’adaptation à un tout autre rythme de vie n’est pas si évidente, mais désormais, je pense avoir franchi ce cap."

Vandaele a à nouveau sur la toche

Du côté du noyau, aux absences de longue date, s’ajoute celle de Vandaele qui, à peine revenu, est à nouveau sur la touche, le genou gonflé. A priori, un petit souci de cicatrisation après son opération du ménisque. Thomas a repris, mais n’est pas prêt. Reyter et Serwy ont purgé leur suspension.

Noyau : Bartholomé, Bouche ; Vialette, Moutschen, Reyter, Monaville, Duracak, Poncelet, Lamotte, Léonard, Déom, Copette, Serwy, Molinari, Poncin, Brevers, Tabart.