Sandy Marchal n’aurait pas voulu être joueur de foot en 2023: "Je m’ennuierais ferme"

Givry, Sandy Marchal pourrait vous en parler pendant des heures. Et la buvette des Canaris se souvient encore du passage de celui qui était un des chouchous des supporters. "Disons que je n’étais pas le genre de joueur à repasser manger un pistolet avant de remonter directement dans l’auto, rigole Sandy Marchal. Le chouchou du kop ? Nous avions une bonne relation. Mais c’est normal. Je suis désolé pour les autres, mais l’attaquant, c’est le mec qui fait la différence. Il m’arrivait souvent de refaire le match avec les supporters dans la buvette. Même si j’avais été mauvais. Les critiques, tu dois pouvoir les accepter. Jouer au football, ce n’est pas juste aller taper dans un ballon pendant nonante minutes, c’est aussi tout ce qui se passe hors du terrain. Mais maintenant, ce n’est plus vraiment pareil."

"Un Sandy Marchal aujourd’hui ? Tu n’en formes plus"

Et comme beaucoup d’anciens, Sandy Marchal a le même discours: le football, c’était mieux avant. "Samedi dernier, j’ai assisté au derby entre Marloie B et Aye. Vous aviez 38 entrées payantes. Voici vingt ans, un match pareil, tu le jouais devant 500 personnes, se souvient Sandy Marchal. Je peux vous dire que je m’ennuierais vachement si je devais jouer maintenant. Alors oui, le football va plus vite maintenant. Mais pour le reste, il n’y a pas photo, c’était mieux avant. C’était plus agréable, il y avait plus de folie. Aujourd’hui, quand tu vas voir un match, les trois joueurs qui sont le plus souvent en possession du cuir, c’est le gardien et les deux défenseurs centraux. Des frappes des quarante mètres, tu n’en vois presque plus. Un Sandy Marchal à l’heure actuelle ? Tu n’en as plus. Mais c’est logique car tu n’en formes plus."

La formation, une des aspects que Sandy Marchal souhaiterait revoir. "L’ACFF a envie de professionnaliser des choses qui ne doivent pas l’être, juge l’intéressé. William, mon gamin, il joue en U13. Je l’ai inscrit au football une fois qu’il avait passé l’âge d’aller faire du festifoot. Un gamin de six ans, il a deux envies: marquer un but ou arrêter un but. Mais maintenant, le petit, tu dois le faire jouer à tous les postes. Si à six ans, tu as envie de jouer au but et que tu es bon, ne quitte pas cette place."