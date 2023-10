Paris-Bourges: Démare bat De Lie... qui provoque une vilaine chute (VIDEO)

Bien sûr, le Taureau de Lescheret est déjà l'un des tout meilleurs du monde dans les arrivées en bosse, voire en faux plat. Mais il lui manque encore un petit quelque chose en terme de vitesse pure lorsqu'un peloton complet se présente dans la dernière ligne droite. Cela s'est confirmé ce jeudi, à Paris-Bourges, où il a été devancé de quelques centimètres par Arnaud Démare, alors qu'il était idéalement placé aux 200 mètres.

Le leader de la Lotto-Dstny s'est même fait une belle frayeur en jetant son vélo sur la ligne, provoquant un gros écart à cause de ce qui semble être une nouvelle défaillance de son matériel. Sur une photo de l'arrivée, on voit sa chaine sauter du dérailleur et son pneu avant semble déjanter.

S'il a finalement évité la chute, De Lie a provoqué celle d'autres coureurs: Arne Marit et Bryan Coquard. Un photographe a également été heurté dans l'embardée.

Paul Penhoët prend la 3e place devant Jordi Meeus et Soren Kragh Andersen.