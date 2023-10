Munaut, vainqueur des 24 h de Liège: "Je ne savais pas que j’étais en tête"

"J’avais prévu de marcher longtemps le même week-end pour l’endurance, confie-t-il. Mais une semaine avant, j’ai vu qu’on pouvait encore s’inscrire, donc tant qu’à faire. C’était l’occasion de découvrir la course. Il fallait parcourir un maximum de fois un tour d’1,1 km dans le parc de la Boverie. Je ne sais pas combien j’en ai fait, j’ai cessé de compter, mais quasi 200. Je ne savais même pas que j’étais en tête, avec aussi des relais. Je ne regarde jamais le classement. Je ne me mets jamais de pression, ça se passe comme ça se passe. C’est au 137e km qu’on m’a dit que j’étais 1er, ex aequo avec un autre qui a fini 2e avec 20 km en moins. Je n’ai pas dormi. Sur 24 h, je n’en ai pas besoin. Je perdrais plus de temps qu’autre chose. Je me suis juste arrêté pour manger et me changer. Et c’est encore passé vite. Au début, c’est long. Puis tu as ton rythme, tu sais où tu vas courir et marcher. Le temps passe aussi à parler avec d’autres participants. Et le jour et la nuit, c’est différent, et il y avait des animations. Comme à L’Infernal, où je n’avais jamais bu autant tellement il faisait chaud, j’avais encore de bonnes jambes à la fin. Si ce n’est une gêne au genou droit, qui a trinqué avec des virages toujours dans le même sens."

"Je me suis dit que je ne courrai plus jamais"

Jérémy Munaut avait déjà franchi la barre des 200 km deux fois en 2023: 275 km au Legends Trail (8e), son 3e, après un succès et une 2e place, et 201 km à la Backyard de Beauraing. "Sur une Backyard, il faut boucler en moins d’une heure un tour de 6 ou 7 km, pour repartir l’heure suivante. Gagne le dernier qui s’arrête, explique-t-il. Mon record est de 49 h et 330 km à Kasterlee. À Beauraing, j’ai arrêté après 30 h, j’en avais marre." Sa saison a connu un sacré coup d’arrêt. "Fin mai, je me suis déchiré trois des cinq ligaments de la cheville, sur une course en Chartreuse. Je n’ai plus couru durant 1,5 mois, et j’ai été 10 jours en congés de maladie (NDLR: il travaille à la Région). Je me suis dit que je ne courrai plus jamais."

La suite, vous la connaissez ! "L’Infernal était mon premier dossard depuis lors, mais j’avais fait des semaines de 100 km", conclut la machine infernale.