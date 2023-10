Les cinq matchs à suivre ce week-end en P2 et P3 luxembourgeoises

2. Bouillon – Corbion (2B) Il faut remonter au 22 septembre 2019 et un certain Poupehan – Bouillon pour trouver la trace du dernier derby bouillonnais en P2. À l’époque, Ampollini, Szwed, Dasnoy, Klaus, Boizet et Gerez portaient le maillot poupinot. Ils évoluent aujourd’hui à Bouillon et s’apprêtent à recevoir l’autre club de la commune, Corbion. Qui, après être resté dans l’ombre de ses voisins pendant de longues années, commence à pointer le bout de son nez. Les Corbelots ont pris le dessus sur Bouillon dans la course au titre en P3B, voici deux ans, et ils maintiennent pour l’heure leur suprématie puisqu’ils comptent quatre unités de plus que les Jaune et Noir. Ces derniers vont-ils remettre l’église au milieu du village, ce samedi soir ?

3. Nassogne – Aye (2C) Burim Mustafaj et Denis Gérard seront de retour à Nassogne ce samedi soir, quelques mois après avoir quitté les Verts. Avec le maillot jaune d’Aye sur les épaules. Les Godis, qui n’ont essuyé qu’un revers depuis le début de championnat, peuvent plonger dans le doute leur voisin, qui a déjà abandonné huit unités et qui risque de voir les autres ténors de la série s’échapper en cas de nouvelle contre-performance.

4. Autelbas – Halanzy (3A) Dans une série où le grand favori, Messancy B, patine (9/18), les autres prétendants doivent commencer à penser qu’il y a un coup à jouer. Derrière l’ogre arlonais qui écrase tout sur son passage (18/18, +26 de goal-average), Autelbas et Halanzy font partie des clubs qui mènent la poursuite. Les hommes de Thierry Claude, qui viennent d’essuyer leur premier revers dans ce championnat à Châtillon, tâcheront de relancer la mécanique contre un adversaire qui leur est probablement inférieur sur le papier.

5. Bras – Libramont B (3C) Avec cinq clubs de l’entité dans la série, la commune de Libramont va vibrer au rythme des derbys durant toute la saison. Celui qui opposera Bras à Libramont B ce dimanche ne sera pas le moins intéressant puisque les deux équipes figurent dans le Top 5 après six journées. En contraignant Bertrix au partage sur son terrain et en s’imposant tant contre Saint-Pierre qu’à Wellin, les Mauves ont confirmé qu’ils avaient l’étoffe d’un candidat au titre. Ils restent, en outre, sur quatre rencontres sans encaisser. Le buteur brôti Jérôme Hotton trouvera-t-il la clé du verrou libramontois ? Il le faudra si Bras veut empêcher son voisin de s’envoler. Battus par Saint-Pierre il y a quinze jours dans leur autre gros derby, les hommes de Mathieu Guiot ont une petite revanche à prendre devant leurs supporteurs.