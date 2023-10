Enfin lâché par la guigne, François Reding bat son record sur semi

Poissard comme ce n’est pas permis cette année, que ce soit à Nice, à Gérardmer, en Haute-Meuse, François Reding a retrouvé le sourire ces derniers temps. Le Thiaumontois a en effet enchaîné six courses depuis début septembre, a gagné deux fois et vient de battre son record sur semi-marathon. C’était ce dimanche, à Cologne, où il a bouclé les 21,1 km en 1 h 10.14 (18e place sur plus de 10 000) trois jours après avoir fêté ses 39 ans.