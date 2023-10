Cette année, Coline Piccart n'a plus dit non à la Promotion

Samedi, face à Bertrix, les Stabuloises ont montré qu’elles avaient déjà une certaine maturité. Ce qu’elles tenteront de confirmer ce samedi lors de leur deuxième derby de la saison, dans la salle de La Vierre. "Nous retrouverons quelques anciennes équipières. Et aussi David Gray. Voici deux ans, c’était mon coach au Stabulois, commente Coline Piccart. Je suis contente de voir ce match arriver. Des objectifs revus à la hausse après notre début de saison ? Non, pas du tout. Nous avons juste à cœur de terminer comme la première équipe provinciale."

"Je n’étais pas encore prête l’été dernier"

Après avoir débuté à Virton, Coline Piccart a rejoint le Stabulois voici cinq ans. Cette année, celle qui a débuté des études de kinésithérapie à Bruxelles voici quelques jours a décidé de se lancer le challenge de la Promotion. "J’avais déjà eu la proposition d’intégrer le groupe l’an dernier. Mais j’avais préféré décliner, explique Coline Piccart. Pourquoi ? Car je ne me sentais pas prête pour ce niveau tout simplement. Mais là, c’était le bon moment. J’ai pu suivre une belle année avec Denis Tarte en P1 l’an dernier. J’ai encore pu progresser et maintenant, je suis prête pour un niveau qui est plus élevé que ce que j’avais connu en première provinciale où, sans rabaisser personne, ce n’est pas toujours un niveau de malade."

Et depuis le début de la saison, Coline Piccart a déjà eu l’occasion de prouver sa valeur. Puissante à l’attaque, la jeune fille de 18 ans a vite trouvé sa place dans le six de base du Stabulois. De quoi lui faire regretter d’avoir attendu un an pour rejoindre la Promotion ? "Non, pas du tout, répond Coline Piccart. Comme je l’ai dit, je n’étais pas prête voici douze mois. Est-ce que je m’attendais à jouer autant ? Pas vraiment. Cela a bien tourné dès le premier match et le coach continue à me faire confiance. Moi, je prends tout ce qu’on me donne, mais je sais aussi que les filles dans le noyau sont de qualité. Nous avons toutes sensiblement le même niveau donc le coach a l’embarras du choix. Si j’étais stressée avant le premier match ? Alors là, pas du tout. Je ne suis pas du genre à me mettre une pression folle pour un match de volley. Moi, j’ai juste envie de venir jouer pour m’amuser."

Et vu ses prestations depuis le début de l’année, Coline Piccart aurait tort de se prendre la tête…