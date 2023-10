Après les entrées, Arlon s'attaque à des plats plus consistants

Notons que Saint-Hubert sera déforcé étant donné que la R2 joue dimanche après-midi à Belgrade. "C’est malheureux, dit Julien Basse . J’aurais préféré jouer un Saint-Hubert au complet. Parce que je sais que si nous gagnons, tout le monde viendra dire que ce n’était pas le bon Saint-Hubert. Si je suis surpris de Borquins ? C’est encore trop tôt pour tirer des enseignements. Mais je ne m’attendais peut-être pas à ce que cette équipe réalise un carton plein. Maintenant, je constate que Saint-Hubert est dans la continuité de l’an dernier."

Si, dans les chiffres, le début de saison des Arlonais est parfait, Julien Basse sait que son équipe est capable de beaucoup mieux. "Je ne suis pas encore satisfait à 100%, confesse l’ancien mentor de Saint-Mard. Il reste encore du travail. Nous devons encore améliorer notre mentalité défensive et cet état d’esprit collectif en défense. L’objectif, cela doit être de ne pas laisser l’adversaire marquer plus que soixante points. Mais pour que cela arrive, il faut se battre les uns pour les autres et ne pas penser uniquement à sa tronche. Ce n’est pas toujours évident."

Un ailier arrive

Si Bilocq (out jusqu’en janvier) et Bernard (épaule) ne vont pas jouer dimanche, Julien Basse pourrait sortir un lapin de son chapeau. "Nous avons une nouvelle arrivée, dit-il. Un ailier qui est venu travailler au Grand-Duché. Il a évolué à Mechelen, en Flandres. Il va amener son expérience, ce qui me permettra de ne pas devoir me reposer uniquement sur Vukovic de ce point de vue là. C’est un shooteur, mais je dois encore le voir en match."