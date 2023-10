P2A: Anthony Mancini retrouve ses sensations à Vance

Anthony, comment expliquez-vous ce retour au premier plan ?

J’ai fait toutes mes classes de jeunes à Steinfort (GDL) jusqu’à l’équipe première, qui évoluait en D1. J’étais au top du top à 17 ans. J’ai ensuite évolué à Halanzy, à Nothomb, avant d’atterrir à Vance. J’ai eu une grave blessure qui ne guérissait pas. Après une longue galère, un grand spécialiste de la clinique du Sport de Luxembourg a décelé une maladie rare, la myosite ossifiante qui s’attaque aux muscles. Grâce au travail du kiné Valentin Boch, bien connu dans le monde du foot du Sud-Luxembourg, j’ai fini par m’en sortir. Je rejoue avec plaisir et je retrouve mes sensations et ma confiance.

Vous n’avez pas su vous imposer dans l’équipe vançoise la saison dernière. Comment expliquez-vous que vous devenez quasi incontournable cette année ?

Je suis éducateur et mes horaires ne sont pas toujours compatibles avec ceux des entraînements. J’ai trouvé un accord avec ma hiérarchie pour les adapter cette année. Je suis vraiment bien. Mais détrompez-vous, le noyau s’est élargi à Vance. Avec des Denis, Sergoyne, Lutgen, le petit nouveau Maxime Mottet qui épate tout le monde, même s’il débarque de P3 (NDLR: il jouait à Léglise ces dernières saisons) et évidemment Dylan Herman, la concurrence est solide. Il faut se battre pour gagner sa place.

Comment se passe cette concurrence avec Dylan Herman, avec qui vous revendiquez la même place de numéro 9 ?

Nous nous entendons super bien. Le coach nous aligne à deux devant et quand on célèbre nos buts respectifs, on est content l’un pour l’autre. Pour les adversaires, c’est plus compliqué, puisque le danger peut venir d’un peu partout.

Comment voyez-vous la suite de la saison ?

Nous avons une équipe de qualité, avec un noyau large. Notre staff d’entraînement, avec Christophe Backes et Maverick Merlot, gère bien le groupe et est très apprécié. Ils sont très ouverts à la discussion et nous transmettent leur rage de vaincre, même si Christophe est parfois trop stressé. Nous avons une équipe qui doit viser au minimum le Top 5 et même le Top 3. La montée en P1, ce n’est pas un objectif pour cette année, mais pourquoi pas plus tard. Mais attention, l’année dernière, nous étions devant tout le monde après dix matches, avant de nous effondrer et de terminer piteusement. Il faudra plus de régularité si nous voulons être pris au sérieux.

Après avoir vu vos rêves brisés par votre galère de santé, avez-vous de nouveaux rêves et espérez-vous jouer à un niveau supérieur ?

J’ai 27 ans et je me sens super bien à Vance. Je ne pense pas à cela actuellement, mais je ne vais pas affirmer que je fermerais la porte si une opportunité se présente dans les années à venir.