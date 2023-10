En régionale, Halanzy-Musson découvre un autre monde

Un nul et deux défaites, le bilan de Halanzy-Musson au bout de trois journées de compétition n’est pas dramatique mais les Mussonais espéraient un peu mieux. " Deux points de plus auraient vraiment été bien. Cela signifie une victoire au lieu d’un nul contre Thuin et un nul au lieu d’une défaite samedi au Logis. C’était jouable ", souligne Marc Lambot. Absent lors de la première rencontre à Malonne, l’ancienne série A constate la différence de niveau entre la P1 et la Régionale. " Honnêtement, le niveau est bon, les B6 que nous avons affrontés sont costauds. Il y a de la réflexion dans la façon de jouer, ça ne frappe pas sur toutes les balles. Mon équipier Christophe Rigaux, qui découvre cet échelon, s’en rend compte. Son jeu de défense embêtait beaucoup de monde en provinciales. Ici, après un ou deux sets, les adversaires s’adaptent à son picot "