Dinez: le travail paie pour Emeline Czaplicki qui veut devenir B0

Le championnat féminin est une découverte pour elle. "Il n’y a pas de championnat féminin en Fédération ouvrière. J’ai simplement affronté quelques filles en championnat masculin ainsi que lors du championnat provincial liégeois, que j’ai remporté." C’est par l’intermédiaire de Leslie Bacquelaine, joueuse de l’équipe C de Dinez, que les contacts avec le club houffalois ont débuté. "Leslie joue également en Fédération ouvrière et j’ai parlé avec elle lors d’un tournoi. En outre, deux joueurs de Dinez, Damien Fontaine et Nathan Rouxhet, jouent à Ferrières aussi. Mes parents ont alors pris contact avec Claudy Libart. Au final, il est reparti avec deux affiliations puisque ma petite sœur, Anaïs (11 ans) a aussi rejoint Dinez." Classée C6, Emeline a déjà réalisé sept performances en trois rencontres. "Ce fut une surprise et une fierté d’apprendre que Claudy Libart voulait que j’intègre le noyau de Régionale. Le travail aux entraînements paie. J’ai en effet joué tout l’été et je participe à trois entraînements par semaine: le lundi à l’entraînement fédéral de la Fédération ouvrière à Seraing, le mardi à Dinez avec Jacques Ozer et le mercredi à Ferrières. Mes bonnes prestations s’expliquent également par le magnifique accueil que j’ai reçu du club de Dinez et de mes coéquipières, sans oublier mes parents."

Objectif C0

Si Emeline souhaite continuer sur sa lancée avec son équipe, s’intégrer au mieux et garder l’esprit d’équipe qui soude les joueuses autant dans la victoire que dans la défaite, son objectif principal est d’atteindre le classement de C0 dames en fin de saison.

"Je souhaite aussi porter haut les couleurs de Dinez, avec Nina Hazée, tant aux championnats provinciaux qu’aux championnats de Belgique ainsi qu’aux autres compétitions auxquelles je participerai. Devenir B6 à 14 ans serait la cerise sur le gâteau mais aussi une récompense par rapport au travail fourni."

Cela commencera dès ce dimanche à Louvain-la-Neuve pour la première phase du critérium national jeunes.