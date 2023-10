BCCA Neufchâteau: Nicolas Sturam ne cherche pas d’excuse

Les Ardennais ont été pris à la gorge directement. Et on les a rarement vus dominés de la sorte, dans leurs installations. "Souvent, on a une réaction, un sursaut d’orgueil après le repos, enchaîne l’ailier-meneur du BCCA. Mais là, rien. Dans l’ensemble, en dehors de la toute fin, on a subi le match. Notre jeu s’est décousu. On n’a pas été solidaire. En attaque, on a forcé beaucoup d’actions. Et en défense, il n’y a pas eu assez d’aide derrière. C’est un engrenage. Les 9 points d’écart, c’est cadeau pour nous. On a été dominé de la tête et des épaules."

Les hommes de Marc Hawley sont toujours capables d’emballer le match, sur quelques minutes, et de renverser des situations. Mais contre une équipe du niveau de Lommel, cela ne suffit pas. Grâce à son rush final, Neufchâteau est tout de même revenu à 7 points (74-81). Nicolas Sturam y a cru: "Oui, à ce moment-là, on y croit. On était sur une bonne dynamique. Mais la montagne était un peu trop grande en face. Finalement, on les a chatouillés un peu, mais Lommel a contrôlé la fin de match."

Voilà une défaite qui fait mal et qui remet les pieds sur terre, après la première victoire à Limburg. "Dans la manière, ce n’était déjà pas extraordinaire à Limburg, indique Nicolas Sturam. On s’était fait peur, on avait été en difficulté et on avait été naïf. Il n’y a pas le feu au lac. Mais on doit maintenant se remettre en question, individuellement, pour que l’équipe progresse. Notre basket ne s’est pas envolé du jour au lendemain. Il faut prendre du plaisir à défendre, à se battre pour les autres, à jouer ensemble offensivement."

D’un point de vue personnel, Nicolas Sturam est passé complètement à côté de son sujet pendant 37 minutes. Il a déjà connu de meilleurs débuts de saison. "Ma préparation a été aléatoire, dit-il. Je ne suis pas satisfait de ce que je montre pour l’instant, c’est sûr. Je n’ai aucune excuse. Quand je ne suis pas en réussite aux shoots, je dois être capable d’apporter autre chose, du leadership, de la défense, des passes, des rebonds…"

Le garçon va devenir papa, pour la première fois, d’ici quinze jours. Mais il reste concentré sur le basket, assure-t-il. "Je n’ai pas l’impression d’être distrait. J’ai même l’impression d’être là mentalement. Je suis impliqué. Je fais du mieux que je peux. Mais ça coince pour l’instant. J’ai moins de réussite. Évidemment, un shooteur qui ne marque pas, ça se voit. Ce sont des choses qui arrivent aussi. Le plus dur dans le sport, ça reste la régularité."

Après une prestation de ce genre, que peut-on attendre du BCCA ce samedi à Comblain, le favori de la série ? Là même où les Chestrolais ont décroché le titre en D3 voici deux ans. "Pour nous, c’est un derby. Il y a une petite rivalité, lance Nicolas Sturam. C’est un match qui donne envie, une belle vitrine pour réagir. C’est l’occasion de montrer qu’on en a dans le ventre et qu’on peut jouer avec le cœur. Comblain est une très belle équipe, c’est sûr, mais on va aller là-bas pour gagner."