C’est effectivement un début de saison correct. Les joueurs répondent présents depuis le début de championnat, ils ont pu redresser la barre après une coupe désastreuse.

Est-ce que vous vous attendiez à pareille entrée en matière à l’aube du championnat ?

Personnellement, je pense que c’est une série qui reste ouverte. Si un jour, je devais être indifférent quant au fait de gagner ou perdre une rencontre, j’arrête le coaching. Cependant, je dirais que je ne m’attendais pas à ce départ au vu de nos prestations en coupe.

Est-ce que les objectifs sont revus à la hausse ?

Non, il y a un mois d’ici, Petitvoir n’était tout bonnement pas reconnu. Il faut savoir rester humble et honnête. Les favoris initiaux joueront le titre, cela ne fait aucun doute. Notre objectif se limite à embêter un maximum d’équipes en faisant preuve de régularité. J’espère toutefois pouvoir finir dans le top 6 et pourquoi pas avec un titre honorifique de meilleure défense.

Votre défense s’avère effectivement très costaude.

Oui, nous défendons bien d’un point de vue collectif, ce qui change énormément par rapport à la saison dernière. L’arrivée d’Albert Laurent dans les cages n’est pas négligeable non plus. Il y a également lieu de souligner le travail de Rémy Tinant, le second gardien.

Vos détracteurs estiment que vous avez joué majoritairement face à des équipes de la colonne de droite, que leur répondez-vous ?

J’ai envie de leur dire qu’il faut respecter chaque adversaire, qu’il n’y a pas de match facile. J’estime que c’était des rencontres compliquées.

Toujours est-il que vous aurez l’occasion de faire taire vos détracteurs face à Bertrix ce week-end.

Si nous sommes battus, la logique sera respectée.

Quel genre de coach êtes-vous ?

Je suis assez exigeant, gueulard (rires). Je fais preuve de transparence mais toujours avec respect. Je vis le match à 200% le long du terrain. J’accorde également beaucoup d’importance à la tactique.

Avec des envies d’aller coacher à un étage supérieur ?

Je reste ouvert à des challenges dans les divisions supérieures. Il faut désormais avoir un brevet malheureusement. Or, j’émets des doutes quant à l’utilité dudit brevet. J’estime qu’il y a de très bons coaches sans diplôme.