Cela fait un moment que cela n’était pas arrivé. La saison dernière, contre les équipes du top, on perdait de peu, après avoir livré un bon match. C’était frustrant. Là, on a gagné et on l’a même bien gagné. C’est vraiment une victoire référence. Globalement, on a fait un match très abouti.

Vous avez été en contrôle durant toute la rencontre, non ?

En effet. Je ne me suis jamais dit qu’on allait perdre. On était bien organisé. Et c’est nous qui avons dicté le tempo. C’est la clé du match, avec le rebond.

Le coach verviétois, Bruno Dagnely, estime que Saint-Hubert est sûrement un candidat aux play-off. Votre avis ?

Étant moi-même coach, j’aurais dit la même chose à sa place, après un match pareil. Je pense que le Saint-Hubert de vendredi dernier sera en play-off. Mais pas le Saint-Hubert des trois premiers matches.

L’équipe est complète. Vous avez de la taille, du jeu intérieur, du shoot, de la vitesse, du banc… C’est l’effectif le plus fourni de ces dernières années ?

Oui. Les jeunes (Pirotte, Motch) ont pris de l’expérience, et les nouveaux (Loir, Lonnoy) amènent de la concurrence et de la complémentarité.

Le nouveau coach Michaël Jaspart n’a rien révolutionné dans votre jeu offensif. Mais en défense, il y a du changement ?

Oui et c’est lié à l’effectif, qui a plus de qualités physiques. On peut jouer "man to man" plus facilement. Et le coach est, en effet, plus tourné vers la défense. La différence, par rapport aux années précédentes, c’est, aussi, qu’on sait gagner des matches en jouant mal.

Saint-Hubert se retrouve seul au sommet du classement, après quatre journées. Vous l’auriez cru au mois d’août ?

Non, parce que je pensais que Natoye, le favori de la série, ne perdrait pas un match. En plus, en préparation, on ne gagne qu’un match sur quatre en Coupe AWBB.

Vous avez charrié Bastien Gilain, votre ancien coach, qui a deux longueurs de retard avec Natoye ?

Oui. On lui envoie le classement toutes les semaines. On en profite tant qu’il est encore temps, parce que, eux, ils vont décoller. On a deux crédits d’avance. C’est sympa de le charrier. Et ce qui est gai, c’est qu’il est content pour nous. Et je pense que notre mérite lui revient aussi.

D’un point de vue personnel, vous pouvez toujours être décisif. La motivation est toujours bien là ?

Oui, même si c’est vrai que je me rapproche de la fin de carrière. Je me sens bien physiquement. Mon rôle a changé, je suis davantage là pour créer et donner des assists, que pour marquer. Mais si on en a besoin, je peux encore mettre des shoots. Je suis très heureux de voir des jeunes prendre mon ancien rôle. C’est une fierté aussi.

Pour l’instant, votre rôle de joueur en régionale est prioritaire sur votre poste de coach de l’équipe B en P1 ?

Pour le moment, oui. Parfois, ça m’ennuie pour mes joueurs de P1. Mais c’est clair pour tout le monde au club, la priorité, c’est l’équipe de régionale.

Ce poste de coach vous donne beaucoup de satisfactions depuis un an ?

Ah oui, c’est sûr. Ce n’est quasiment que du bonheur, avec le titre la saison dernière, l’intégration des jeunes. J’ai beaucoup de chance. On est une vraie équipe avec une super mentalité.