Le joueur, qui n’a pas encore eu une minute de jeu, a fait savoir au club qu’il effectuait un pas en arrière en raison de sa situation professionnelle et sportive.

"Je suis un peu surpris de sa décision, commente Frédéric Jacquemart, l’entraîneur de Marloie. Alex s’est blessé rapidement en préparation et s’est rarement entraîné deux fois par semaine depuis son retour. Il n’a d’ailleurs pas évolué en équipe B car nous avons une ligne de conduite. Un joueur qui ne s’entraîne pas ne peut pas prendre la place d’un jeune de l’équipe B qui lui était présent en semaine. Alex Skoba devait encore bosser pour avoir sa chance."

Contacté ce mercredi en soirée, le joueur a confirmé l’information.

«Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai quitté le club, les trajets, mes projets personnels et professionnels, et le fait que je ne me sente pas vraiment intégré, je n’accable personne, c’est juste mon choix», dit l’ancien Sartois

Pour la rencontre de ce week-end, Marloie sera privé d’Hebette et Nkokolo, blessés, alors que Mohimont sera suspendu.

