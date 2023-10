Adrien Techy (Vecmont): "Je marque autant grâce à Julien Neu"

Adrien, vous êtes aujourd’hui joueur de Vecmont, mais plus jeune vous avez joué pour le rival champlonais ?

J’ai commencé à Champlon, en effet, où je suis resté jusqu’en U17. Le club jouait alors en P2, et le coach Pascal Leboutte est venu me chercher pour jouer avec l’équipe A. J’ai donc fait la saison en P2, mais nous avons chuté en P3, j’ai refait une saison avec Champlon et Vecmont est venu me chercher.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre Vecmont ?

C’est le club qui m’a contacté et qui a insisté pour que je vienne. J’habite tout près de Vecmont, je connais tout le monde là-bas et mon meilleur ami y joue. C’est un environnement qui m’est familier.

Et puis, en termes d’ambition, Vecmont jouait le Top 3, donc c’était une bonne opportunité de les rejoindre.

Vous êtes actuellement meilleur buteur du championnat (7 buts en 5 matchs joués), c’est un objectif de fin de saison ?

Du tout, ce n’est vraiment pas une obsession ! Pour moi et pour l’équipe, c’est le collectif avant tout. Tout le monde peut marquer et personne ne se place au-dessus de l’équipe. Mon objectif personnel, c’est de faire mieux que la saison passée. Mais bon, évidemment que si je marque ça aide l’équipe à gagner, donc je ne vais pas me plaindre. Je remercie d’ailleurs Julien Neu, qui m’a offert de nombreux assists.

"Ambiance au top"

Vous réalisez un début de saison de haut vol, puisque Vecmont est coleader avec Champlon et Roy B.

C’est sûr, et honnêtement on ne s’attendait pas forcément à avoir autant de réussite. Mais on s’est bien renforcé cet été, on a des joueurs d’expérience pour guider les jeunes (Steve Neumers, Nicolas Caprasse…). On a donc bien amélioré notre jeu et notre construction. Et puis l’ambiance dans l’équipe est vraiment au beau fixe.

Le duel pour le titre se jouera sans doute entre Vecmont et Champlon. Comment voyez-vous cette rivalité ?

Champlon, ce sont les grands favoris. Ils le proclament depuis un moment. Quant à nous, le comité nous a demandé de jouer le tour final, c’est donc notre objectif. Peut-être qu’on ne sera pas champions, mais on fera le maximum pour les embêter et si on peut rester devant pour leur mettre la pression, c’est tout bénef. Certes, on a perdu le match aller, mais ça reste un derby et le match retour ne sera pas joué d’avance.