À 41 ans, Julien Salpetier pète la forme

D’un point individuel, Julien Salpetier retrouve une seconde jeunesse. "Je me sens très en forme et je pense que physiquement, je n’ai pas été comme cela depuis 15 ans ! Pourtant, mes joueurs me chambrent beaucoup, car je ne fais pas de travail physique. Mais quand je le fais, je suis devant. Juste pour leur montrer."

En parallèle, son rôle de coach lui plaît beaucoup: "Entraîneur, cela prend beaucoup de temps. Si je ne fais que cela, je sais que je serai encore plus exigeant et il me faudrait alors une équipe jeune et ambitieuse. Là, elle l’est devenue car je leur inculque cela depuis plus d’un an. J’adore faire progresser les jeunes et leur prouver qu’ils ont tort sur leur place sur un terrain. Pour la saison prochaine, on a parlé avec le président qu’il faudrait recruter au moins 10 joueurs vu l’âge de mon effectif."

Enfin, l’ex joueur-entraîneur de Les Bulles n’a peur de personne. Enfin presque. "La seule équipe qui me fait peur, c’est la mienne. Car dans les gros matchs, comme en Coupe, on est en mode guerrier. Mais dès que c’est un peu moins bling-bling en face, il y a du relâchement."